Kiểm tra công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại cơ sở

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Công an tỉnh và trực tuyến đến điểm cầu 4 xã, phường.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 24-12-2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25-5-2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT trong tình hình mới.

Theo thống kê, trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 380 vụ tai nạn giao thông đường bộ và đường thủy nội địa, làm chết 310 người, bị thương 132 người. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ giảm 58 vụ (13,2%), số người chết giảm 9 người (2,8%) và số người bị thương giảm 77 người (36,8%). Kết quả này cho thấy tình hình tai nạn giao thông có chuyển biến tích cực, tuy nhiên, công tác bảo đảm TTATGT vẫn cần được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên.

Chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường khẩn trương xây dựng báo cáo, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo quy định; chủ động phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ. Các thành viên Đoàn kiểm tra phải bảo đảm khách quan, đúng quy trình, giữ nghiêm kỷ luật, bảo mật thông tin và hoàn thành nhiệm vụ theo tiến độ đề ra.

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên cũng yêu cầu các xã, phường cần nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát và hiệu quả quản lý nhà nước về TTATGT; đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; phấn đấu hằng năm kéo giảm ít nhất 5% tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và phục vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.