Thị trường công trình xanh Việt Nam đạt hơn 23,2 triệu m² sàn

EDGE chiếm ưu thế về số lượng công trình xanh

Theo báo cáo Tổng quan thị trường công trình xanh Việt Nam quý III/2026 của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), tính đến ngày 30/9/2026, cả nước có 910 tòa nhà đạt chứng nhận công trình xanh, với tổng diện tích sàn đạt chứng nhận 23.295.655 m².

Đến hết tháng 9/2026, Việt Nam có 910 tòa nhà đạt chứng nhận công trình xanh, với tổng diện tích sàn hơn 23,29 triệu m². Ảnh: Tâm Vũ.

Trong các hệ thống chứng nhận công trình xanh phổ biến tại Việt Nam, EDGE có số lượng công trình đạt chứng nhận nhiều nhất, với 462 tòa nhà, chiếm hơn một nửa tổng số công trình được thống kê. Tiếp theo là LEED với 351 tòa nhà, Green Mark với 51 tòa nhà và các hệ thống khác với 46 tòa nhà.

Xét về diện tích sàn đạt chứng nhận, EDGE dẫn đầu với 11.021.199 m², tiếp đến là LEED với 9.688.184 m², Green Mark ghi nhận 1.922.883 m², các hệ thống khác đạt 663.389 m².

Báo cáo của IFC cũng thống kê 64.139 căn hộ và 6.318 nhà ở riêng lẻ đạt chứng nhận xanh. Trong đó, EDGE ghi nhận 49.844 căn hộ và 6.079 nhà ở riêng lẻ; Green Mark có 9.759 căn hộ và 231 nhà ở riêng lẻ. LEED ghi nhận 2.378 căn hộ, còn các hệ thống khác ghi nhận 2.158 căn hộ và 8 nhà ở riêng lẻ.

Những số liệu này cho thấy EDGE và LEED là hai hệ thống chiếm phần lớn quy mô công trình xanh tại Việt Nam, xét cả số lượng tòa nhà và diện tích sàn được chứng nhận.

TP.HCM dẫn đầu, Hà Nội đứng thứ hai về quy mô công trình xanh

Theo thống kê của IFC, 10 tỉnh, thành phố có quy mô phát triển công trình xanh lớn nhất đạt tổng cộng 805 tòa nhà, với diện tích sàn được chứng nhận 20.629.531 m². Quy mô này đóng góp gần 89% tổng quy mô phát triển công trình xanh cả nước.

TP.HCM đứng đầu thị trường công trình xanh Việt Nam, với 370 tòa nhà đạt chứng nhận. Ảnh: Tâm Vũ.

Trong đó, TP.HCM đứng đầu với 370 tòa nhà đạt chứng nhận, tương ứng diện tích sàn 7.996.063 m². Địa phương này đóng góp hơn 41% tổng số tòa nhà đạt chứng nhận công trình xanh trên cả nước và 34% tổng diện tích sàn được chứng nhận.

Hà Nội đứng thứ hai với 108 tòa nhà, đạt 4.409.870 m² sàn. Bắc Ninh xếp thứ ba với 81 tòa nhà, tương ứng 1.994.464 m² sàn.

Các địa phương tiếp theo lần lượt là Hải Phòng với 58 tòa nhà, đạt 1.523.434 m² sàn; Tây Ninh với 55 tòa nhà, đạt 1.233.987 m²; Hưng Yên với 50 tòa nhà, đạt 1.116.459 m²; Đồng Nai với 34 tòa nhà, đạt 677.669 m²; Ninh Bình có 20 tòa nhà đạt chứng nhận, với 649.233 m² sàn; Gia Lai có 18 tòa nhà, đạt 626.985 m²; Quảng Ninh có 11 tòa nhà, đạt 401.368 m².

Như vậy, TP.HCM tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về cả số lượng tòa nhà và diện tích sàn đạt chứng nhận công trình xanh. Hà Nội và Bắc Ninh lần lượt đứng thứ hai và thứ ba trong bảng xếp hạng theo quy mô diện tích sàn.

Công trình bền vững: Kết hợp tiêu chí xanh và khả năng chống chịu

Báo cáo của IFC cũng đề cập đến xu hướng phát triển bất động sản bền vững ở Việt Nam. Theo đó, các công trình không chỉ dừng ở việc đáp ứng các tiêu chuẩn chứng nhận xanh, mà còn hướng tới những tài sản có khả năng duy trì sức cạnh tranh, khả năng chống chịu và giá trị trong bối cảnh khí hậu thay đổi.

Auko Eco-Wellness Lodges là dự án khu nghỉ dưỡng đầu tiên đạt đồng thời hai mức chứng nhận EDGE Advanced và BRI B+.

Điển hình là dự án khu nghỉ dưỡng sinh thái Auko Eco-Wellness Lodges do Văn Phú Hospitality phát triển, nằm ven sông Son tại Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị). Dự án được xây dựng theo triết lý sống hòa hợp với thiên nhiên, kết hợp bảo tồn với thích ứng.

Đây là dự án khu nghỉ dưỡng đầu tiên đạt đồng thời hai mức chứng nhận EDGE Advanced và BRI B+. Trong đó, EDGE Advanced ghi nhận hiệu quả sử dụng tài nguyên và vận hành phát thải carbon thấp của dự án. Chứng nhận này giúp các công trình nghỉ dưỡng đáp ứng các tiêu chuẩn mà đơn vị vận hành và nhà đầu tư quốc tế yêu cầu.

Trong khi đó, đánh giá BRI B+ bổ sung góc nhìn về khả năng chống chịu của dự án, tập trung vào hệ thống cầu tre đi bộ trên cao và các căn lều nghỉ dưỡng sinh thái được thiết kế để thích ứng với biến động mực nước theo mùa.

EDGE hướng đến bảo đảm hoạt động bền vững, còn BRI tập trung vào khả năng chống chịu trong vận hành. Sự kết hợp hai chứng nhận được kỳ vọng góp phần bảo vệ hệ sinh thái địa phương, đồng thời duy trì giá trị thương mại dài hạn của dự án và khoản đầu tư của Văn Phú Hospitality.