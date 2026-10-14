Thực hiện Kế hoạch số 43-KH/BTGTW, ngày 05/10/2026 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thông báo số 30-TB/BTGTW, ngày 09/10/2026 về điều chỉnh Chương trình Hội nghị toàn quốc; Ban Thường vụ Tỉnh ủy mời các đồng chí dự Hội nghị:

1. Nội dung: Quán triệt nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm các nghị quyết, kết luận, quy định được thông qua tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (có chương trình kèm theo).

2. Hình thức, thời gian

2.1. Hình thức: Hội nghị trực tuyến toàn quốc từ Trung ương đến cơ sở; tổ chức truyền hình trực tiếp trên các kênh, sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các nền tảng số.

2.2. Thời gian: 212 ngày, bắt đầu từ 8h00’, ngày 16/10/2026.

3. Thành phần, địa điểm

3.1. Điểm cầu Tỉnh ủy

a) Thành phần

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (các đồng chí thuộc đảng ủy xã, phường, Công an tỉnh, Quân sự tỉnh học tập tại điểm cầu địa phương, đơn vị).

- Các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ương; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang sinh sống trên địa bàn các phường.

- Lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và tương đương; các đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; giám đốc các doanh nghiệp nhà nước đóng trên địa bàn các phường; báo cáo viên Trung ương tại tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh công tác tại các sở, ban, ngành và tương đương; lãnh đạo Kho bạc Nhà nước khu vực IX, Ngân hàng Nhà nước khu vực 3, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Thuế tỉnh Lai Châu, Thống kê tỉnh, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh, Trường Cao đẳng Lai Châu.

- Các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ, lãnh đạo, chuyên viên các ban đảng, văn phòng đảng ủy, ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy của Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh; Đảng bộ HĐND tỉnh; Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh.

- Lãnh đạo các phòng chuyên môn Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo các khoa, phòng, giảng viên Trường Chính trị tỉnh, Trường Cao đẳng Lai Châu.

- Lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn, văn phòng các ban đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy.

b) Địa điểm: Hội trường lớn, Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh.

3.2. Điểm cầu các đảng ủy cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy

a) Thành phần

- Điểm cầu Công an tỉnh, Quân sự tỉnh: Các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ; báo cáo viên của đảng bộ; bí thư các chi, đảng bộ; trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị trực thuộc. Căn cứ tình hình thực tế, cấp ủy quyết định mời thêm thành phần cho phù hợp.

- Điểm cầu các xã, phường:

+ Các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ; báo cáo viên của đảng bộ; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang sinh sống trên địa bàn xã; ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy; lãnh đạo phòng, ban, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp cấp xã; bí thư chi bộ, tổ trưởng, tổ phó thôn, bản, tổ dân phố; ban giám hiệu các trường học; cán bộ, đảng viên của cơ quan đảng ủy, chính quyền cấp xã. Căn cứ tình hình thực tế, cấp ủy quyết định mời thêm thành phần cho phù hợp.

+ Các xã, phường kết nối điểm cầu tại các địa điểm làm việc, nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố, điểm sinh hoạt cộng đồng, trường học (nếu đủ điều kiện).

b) Địa điểm: Do cấp ủy quyết định.

3.3. Điểm cầu các đảng ủy, chi bộ thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh, Đảng ủy HĐND tỉnh, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh: Khuyến khích các chi bộ, đảng ủy trực thuộc cơ sở kết nối điểm cầu (nếu đủ điều kiện); nhiều chi bộ, đảng ủy có thể phối hợp tổ chức điểm cầu bảo đảm phù hợp, hiệu quả.

4. Tổ chức thực hiện

- Các cơ quan, đơn vị thông báo đến đại biểu của đơn vị mình theo thành phần mời; quét mã QR code ở phía dưới văn bản để khai thác tài liệu hội nghị.

- Các đảng ủy cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy: Chuẩn bị điều kiện tổ chức hội nghị; triệu tập, kiểm tra, quản lý nghiêm đại biểu dự hội nghị; các đảng bộ chủ động triển khai các hình thức phù hợp, hiệu quả để kiểm tra, đánh giá nhận thức của cán bộ, đảng viên sau hội nghị; mời và đưa đón đại biểu là các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang sinh sống trên địa bàn (trừ các đồng chí dự tại điểm cầu Tỉnh ủy). Chỉ đạo tổ chức hội nghị đến các tổ chức cơ sở đủ điều kiện; hướng dẫn đại biểu khai thác tài liệu hội nghị trên ứng dụng Hệ thống Thông tin Tuyên giáo; báo cáo nhanh về Thường trực Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) số điểm cầu, đại biểu dự kiến trước 8h30’, ngày 15/10/2026; số đại biểu chính thức dự hội nghị trước 8h30’, ngày 16/10/2026.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu nội dung tổ chức hội nghị; cung cấp tài liệu đến các đảng ủy cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy; theo dõi, nắm tình hình tổ chức hội nghị tại các điểm cầu, thực hiện việc ghi hình, chụp hình tất cả các điểm cầu để kịp thời chấn chỉnh, xử lý đối với các địa phương, cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện không nghiêm túc. Tổng hợp số điểm cầu, đại biểu dự hội nghị báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Trung ương trước 10h00’, ngày 15/10. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, giám sát việc tham dự và học tập của đại biểu tại điểm cầu tỉnh và tại điểm cầu các đảng bộ cơ sở trực thuộc; lập danh sách các đồng chí không nghiêm túc tham dự, làm việc riêng trong thời gian học tập và thông báo đến cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ để làm căn cứ đánh giá, xếp loại cuối năm.

- Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị các điều kiện phục vụ hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy.

- Các ban đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh bố trí xe đưa đón các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ương; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang sinh sống trên địa bàn các phường dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh uỷ theo đề xuất của Văn phòng Tỉnh ủy.

- Báo và Phát thanh, Truyền hình Lai Châu, Trang thông tin điện tử Tỉnh ủy, Cổng thông tin điện tử tỉnh; đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh (Báo Nhân Dân; Thông tấn xã Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Báo Nông nghiệp và Môi trường; Vietnamnet; Báo Nông thôn Ngày nay; Báo Công Thương, Báo Tiền phong) cử phóng viên dự và đưa tin.

- Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch định hướng việc đăng tải thông tin tuyên truyền, chia sẻ đường link về hội nghị trên internet, các nền tảng mạng xã hội, nhất là các fanpage có lượt theo dõi, tương tác lớn.

- Báo và Phát thanh, Truyền hình Lai Châu tiếp sóng chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và thông báo để cán bộ, đảng viên và Nhân dân theo dõi, học tập. Biên tập file ghi hình hội nghị cung cấp cho các đơn vị, địa phương làm tài liệu học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện (hoàn thành trước ngày 20/10/2026).

- Công ty Điện lực Lai Châu bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định tại các điểm cầu từ tỉnh đến cơ sở; bố trí lực lượng trực, kịp thời xử lý khi có sự cố về điện trong suốt thời gian diễn ra hội nghị.

- Viễn thông Lai Châu bảo đảm kỹ thuật tổ chức truyền hình trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở; kiểm tra kỹ thuật, đường truyền các điểm cầu từ 14h00’, ngày 15/10/2026.

Lưu ý:

- Đại biểu là thành phần học tập tại điểm cầu Tỉnh ủy dự tại điểm cầu Tỉnh ủy, không dự tại điểm cầu của đảng ủy, chi bộ cơ sở; ngồi theo sơ đồ đã bố trí (có sơ đồ chỗ ngồi gửi kèm).

- Các cấp ủy tổ chức, quản lý hội nghị tại các điểm cầu bảo đảm nghiêm túc theo nội dung Công văn số 1358-CV/TU, ngày 30/6/2026 về chấn chỉnh lề lối, nền nếp học tập, quán triệt nghị quyết, tham dự các hội nghị. Giao các đồng chí trong cấp ủy chịu trách nhiệm về chất lượng tổ chức hội nghị của đơn vị được phân công phụ trách. Thông báo rộng rãi tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân theo dõi hội nghị.

- Các đảng ủy trực thuộc cơ sở, chi bộ kết nối điểm cầu báo cáo đảng ủy để thông tin đến Viễn thông Lai Châu, bảo đảm kỹ thuật và đường truyền.