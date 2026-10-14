Quảng Ninh vượt xa chỉ tiêu nhà ở xã hội, thúc đẩy hàng loạt dự án lớn

Theo báocáo của Đảng ủy UBND thành phố Quảng Ninh về tình hình công tác 9 tháng đầu nămvà nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026, địa phương ghi nhận nhiều kết quả trong pháttriển nhà ở, quản lý đất đai, quy hoạch đô thị và triển khai các dự án đầu tư.

Đáng chúý, lĩnh vực nhà ở xã hội đang có bước tiến đáng kể khi tổng quy mô các dự án đãvượt chỉ tiêu Chính phủ giao cho giai đoạn đến năm 2030.

QuảngNinh hiện có 21 dự án nhà ở xã hội với quy mô khoảng 24.913 căn, cao hơn 7.325căn so với chỉ tiêu 17.588 căn. Bên cạnh đó, địa phương có một dự án nhà ở dànhcho lực lượng vũ trang với khoảng 620 căn và một dự án nhà lưu trú công nhânquy mô khoảng 384 căn.

Để hỗ trợtriển khai các dự án, thành phố đã hướng dẫn 13 chủ đầu tư hoàn thiện thủ tụcpháp lý nhằm tiếp cận gói tín dụng ưu đãi 120.000 tỷ đồng dành cho phát triểnnhà ở xã hội và nhà ở công nhân. Dự kiến đến cuối năm 2026, ba dự án nhà ở xãhội với tổng cộng 1.238 căn sẽ hoàn thành cất nóc.

Phối cảnh Dự án Khu nhà ở xã hội tại Đa giác 3, Khu đô thị dịch vụ Hùng Thắng, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh

Song songvới nhà ở xã hội, Quảng Ninh cũng thúc đẩy phát triển nhà ở cho thuê nhằm đadạng hóa nguồn cung và đáp ứng nhu cầu chỗ ở của người dân, người lao động.UBND thành phố đã ban hành kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê giai đoạn2026-2030, đang triển khai một dự án nhà ở xã hội cho thuê tại phường Uông Bívà tham mưu triển khai thêm một dự án nhà ở cho thuê quy mô lớn trong quýIV/2026.

Tronglĩnh vực quy hoạch, Quảng Ninh đã hoàn thành nhiều quy hoạch và chương trìnhphát triển quan trọng trong 9 tháng đầu năm. Nổi bật là Quy hoạch chung đô thịQuảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, được Thủ tướng Chính phủ phêduyệt tại Quyết định số 1123/QĐ-TTg ngày 23/6/2026.

Thành phốđồng thời hoàn thiện Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển Quảng Yên; điều chỉnhQuy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh cục bộquy hoạch tại các khu kinh tế Vân Đồn, Móng Cái và nhiều khu vực đô thị khác.

UBNDthành phố đã phê duyệt 17 nhiệm vụ quy hoạch phân khu, đồng thời thẩm định 16quy hoạch phân khu, góp phần cụ thể hóa định hướng phát triển không gian và tạocơ sở triển khai các dự án đầu tư.

Trong quýIV/2026, Quảng Ninh đặt trọng tâm thúc đẩy các dự án đầu tư nhằm gia tăng đónggóp của ngành xây dựng vào tăng trưởng kinh tế. Thành phố sẽ rà soát dư địatăng trưởng từ ba nhóm chính gồm vật liệu xây dựng; các dự án bất động sản, đôthị đã được tháo gỡ khó khăn; cùng hạ tầng và nhà xưởng tại các khu côngnghiệp.

Theo kếhoạch, địa phương tiếp tục rà soát tiến độ và mức đóng góp tăng trưởng của 45dự án ngoài ngân sách đã khởi công, với kế hoạch giá trị sản xuất trong nămkhoảng 81.902,9 tỷ đồng, cùng 65 dự án đang chuẩn bị đầu tư.

Đáng chúý, Quảng Ninh đặt mục tiêu hoàn thiện thủ tục, khởi công 78 dự án thu hút đầutư mới và 10 dự án tăng vốn, với tổng quy mô vốn khoảng 225.572 tỷ đồng.

Danh mụcdự án trọng điểm gồm các khu công nghiệp VSIP Quảng Yên, Liên Hòa, Bạch ĐằngII, Đông Bắc Sân bay Vân Đồn; dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh;Nhà máy điện gió Quảng Ninh 4 và đường dây 500 kV LNG Quảng Ninh.

Cùng vớiviệc thúc đẩy các dự án mới, thành phố tiếp tục tháo gỡ khó khăn để đưa các sảnphẩm bất động sản vào kinh doanh. Danh mục được rà soát gồm 16 dự án nhà ởthương mại, khu đô thị với tổng vốn khoảng 428.823 tỷ đồng, quy mô 17.976 căn;12 dự án bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng với tổng vốn khoảng 67.085 tỷ đồng;và 17 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân với tổng vốn khoảng 20.824 tỷ đồng,quy mô 20.730 căn.