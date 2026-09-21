Từ người tìm việc đến 'mắt xích' lừa đảo...

Chỉ cần gõ các từ khóa: “Tìm việc”, “việc làm sinh viên mới ra trường”, “chăm sóc khách hàng” trên mạng xã hội sẽ thấy hàng loạt bài đăng tuyển dụng với điều kiện hấp dẫn: Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo, thu nhập từ 10 đến 15 triệu đồng/tháng kèm hoa hồng. Theo ghi nhận của phóng viên tại một số hội, nhóm tìm việc, nhiều bài đăng không tập trung về thông tin doanh nghiệp, tính chất công việc mà nhấn mạnh mức thu nhập và khả năng tuyển dụng nhanh. Người quan tâm thường được đề nghị để lại số điện thoại, nhắn tin riêng hoặc chuyển sang nền tảng khác để trao đổi. Quá trình tuyển dụng thường diễn ra chóng vánh, chủ yếu hỏi về khả năng giao tiếp, thời gian làm việc và mức thu nhập mong muốn. Đáng chú ý, khi thử việc, nhân viên được giao dữ liệu khách hàng, hướng dẫn gọi điện, nhắn tin theo kịch bản, dùng quà tặng, voucher hoặc ưu đãi để mời khách đến điểm hẹn, sau đó tiếp tục giới thiệu mua, đầu tư bất động sản hoặc sản phẩm khác.

Nhiều bạn trẻ tìm kiếm thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội.

Trường hợp của Nguyễn Vân Ngọc, một người mới tốt nghiệp đại học tại TP Hồ Chí Minh là một ví dụ. Ngọc từng tìm được công việc tương tự qua nhóm Facebook “Thực tập sinh năm 3, 4-Internship có lương”. “Lúc đọc tin tuyển dụng, tôi nghĩ đây là công việc chăm sóc khách hàng nên muốn thử sức. Nhưng khi vào làm, công việc chủ yếu là gọi điện, nói với khách được tặng voucher mua đồ gia dụng rồi hẹn đến nhận. Sau đó lại tìm cách đưa khách đi xem đất. Có những thông tin về mảnh đất chúng tôi chỉ được nghe lại, còn voucher dùng để mời khách thì không giống như những gì ban đầu giới thiệu”, Ngọc kể.

Theo Ngọc, nhân viên ở công ty này được hướng dẫn cách trò chuyện, xử lý tình huống để khách hàng tin tưởng và đồng ý đến điểm hẹn; số khách đồng ý càng nhiều thì khả năng đạt chỉ tiêu, nhận hoa hồng càng cao. Chính cơ chế này khiến người tìm việc, từ chỗ chưa hiểu rõ bản chất công việc, có thể dần trở thành người trực tiếp tiếp cận, thuyết phục những khách hàng tiếp theo. Dưới sức ép về chỉ tiêu và hoa hồng, nếu thiếu tỉnh táo, họ có thể từ người bị dẫn dụ trở thành một “mắt xích” trong chuỗi hoạt động có dấu hiệu lừa đảo. Nhận thấy những bất thường trong công việc, Ngọc bộc bạch: “Càng làm tôi càng thấy không ổn, nhất là khi phải thuyết phục khách hàng trong khi chính mình cũng không thực sự hiểu rõ sản phẩm. Cuối cùng tôi quyết định nghỉ việc”.

Từ thực tế trên, Công an TP Hồ Chí Minh cảnh báo người tìm việc thận trọng trước những lời mời hấp dẫn trên mạng xã hội. Các đối tượng thường lợi dụng mạng xã hội đăng thông tin tuyển dụng với lời mời hấp dẫn, không yêu cầu nhiều về kỹ năng, trình độ để tiếp cận, lôi kéo người có nhu cầu tìm việc. Khi làm theo hướng dẫn, người lao động có thể bị đưa vào những hoạt động phi pháp, trong đó có lừa đảo trực tuyến. Chính vì vậy, người tìm việc, nhất là sinh viên mới ra trường, cần kiểm tra kỹ thông tin doanh nghiệp, sản phẩm, nội dung công việc; cảnh giác với những lời mời có thu nhập cao bất thường, tuyển dụng dễ dàng. Khi phát hiện công việc thực tế không đúng quảng cáo hoặc phải sử dụng thông tin sai lệch để thuyết phục khách hàng, cần chủ động dừng lại, tránh từ người tìm việc trở thành “mắt xích” tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.