SMA khai trương nhà máy biến tần 80 triệu euro tại Đức

Nhà máy Gigawatt Factory tại Niestetal, bang Hessen (Đức). Ảnh: SMA

Khi hoạt động hết công suất, nhà máy có khả năng sản xuất hơn 60 GW biến tần mỗi năm.

SMA cho biết nhà máy mới được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về hạ tầng năng lượng đáng tin cậy và có khả năng chống chịu, qua đó hỗ trợ việc đưa thêm năng lượng tái tạo vào hệ thống, ổn định lưới điện và bảo đảm nguồn cung năng lượng.

Tổng vốn đầu tư cho nhà máy khoảng 80 triệu euro, trong đó 50 triệu euro dành cho chi phí thuê tài chính và 30 triệu euro cho hạ tầng kỹ thuật sản xuất cùng máy móc. Nhà máy có diện tích 46.000 m2.

Theo SMA, đây là một trong những khoản đầu tư quan trọng nhất vào sản xuất trong lịch sử công ty, đồng thời là một trụ cột trong chiến lược phát triển dài hạn ở phân khúc các dự án quy mô lớn.

Với cơ sở sản xuất mới, SMA hướng tới tiếp tục phát triển mô hình sản xuất các hệ thống năng lượng quy mô lớn. Theo công ty, phân khúc này gần đây mang lại doanh số và doanh thu cao nhất. Nhà máy được thiết kế với khả năng mở rộng cao, cho phép tăng đáng kể sản lượng trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Điều hành phụ trách Giải pháp Dự án và Quy mô lớn của SMA Florian Bechtold cho biết khách hàng đang triển khai những dự án năng lượng ngày càng lớn và phức tạp. Theo ông, nhà máy mới sẽ cung cấp quy mô, sự linh hoạt và năng lực sản xuất cần thiết để đáp ứng nhu cầu này.

Giám đốc tài chính (CFO) của SMA Kaveh Rouhi cho biết việc đầu tư vào Gigawatt Factory nhằm tăng cường năng lực công nghiệp cần thiết cho các hệ thống năng lượng trong tương lai, đồng thời nâng cao khả năng cung cấp hạ tầng năng lượng thiết yếu trên toàn cầu. Ông nhấn mạnh cam kết của SMA đối với công nghệ, giá trị gia tăng và hoạt động sản xuất tại châu Âu.

Lễ khai trương được tổ chức vào ngày 17/9 với chủ đề “Giá trị gia tăng công nghiệp là nền tảng của một hạ tầng năng lượng đáng tin cậy”. Tham dự sự kiện có Chủ tịch Hội đồng Quản trị Infineon Technologies AG Herbert Diess, Giám đốc điều hành (CEO) SolarPower Europe Walburga Hemetsberger và CEO RWE Generation SE Nikolaus Valerius.