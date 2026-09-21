Mức tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên đội thể thao Quân đội

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại khoản 4 Điều 11 Thông tư số 90/2026/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Theo đó, đối với các môn, nội dung thi đấu mà thành tích thi đấu được sử dụng để xác định huy chương của các nội dung cá nhân và đồng đội được tính trong cùng một lần thi thì từ huy chương thứ hai trở lên, mức thưởng chung cho huấn luyện viên, vận động viên bằng số lượng người được thưởng nhân với 50% mức thưởng tương ứng quy định tại khoản 1 điều này. Khoản 1 quy định vận động viên lập thành tích tại các đại hội, giải thi đấu thể thao được hưởng mức thưởng bằng tiền theo Phụ lục I như sau (đơn vị tính: Triệu đồng):

Một buổi tập luyện của đội bắn súng Quân đội. Ảnh: qdnd.vn

* Hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện trọng dụng nhân tài đối với cán bộ, nhân viên chuyên môn y học quân sự trong Quân đội nhân dân Việt Nam được quy định như thế nào?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 50/2026/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cụ thể như sau:

a) Có năng lực đặc biệt xuất sắc trong tiếp cận, làm chủ công nghệ mới trên lĩnh vực y học nói chung, y học quân sự nói riêng và trong thực hiện nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, pháp y;

b) Chủ trì tối thiểu 2 hoặc chủ trì 1 và tham gia chính tối thiểu 2 công trình nghiên cứu khoa học hoặc có phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích, sáng kiến về tổ chức chỉ huy quân y, cấp cứu, điều trị, phòng, chống dịch bệnh, pháp y, được cấp có thẩm quyền công nhận, áp dụng trong phạm vi cấp ngành, lĩnh vực hoặc toàn quân, đạt hiệu quả cao;

c) Đáp ứng tiêu chí quy định tại điểm d khoản 1 Điều 4 thông tư này (đạt từ hạng ba trở lên trong các hội thi uy tín cấp bộ, ngành, quốc gia hoặc quốc tế theo lĩnh vực công tác; tiêu chí xác định cuộc thi uy tín quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo thông tư này).