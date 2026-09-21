Saeki chuẩn bị nhân sự cho kế hoạch mở 100 siêu thị tại Việt Nam

Saeki đào tạo nhân sự cho kế hoạch mở 100 siêu thị tại Việt Nam. (Ảnh minh họa. Trần Việt/TTXVN)

Tập đoàn siêu thị Nhật Bản Saeki Selva Holdings đang chuẩn bị kế hoạch gia nhập thị trường Việt Nam, đồng thời triển khai đào tạo nhân sự tại cả Nhật Bản và Việt Nam nhằm phục vụ mục tiêu mở rộng hệ thống.

Saeki hiện có 56 cửa hàng tại Nhật Bản, chủ yếu quanh khu vực Tokyo. Doanh nghiệp dự kiến mở cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam trong vòng ba năm tới, trước mắt tập trung vào các cửa hàng quy mô nhỏ phục vụ tầng lớp trung lưu tại TP.HCM, sau đó hướng tới mạng lưới 100 cửa hàng.

Theo kế hoạch, lao động Việt Nam sẽ làm việc và học các nghiệp vụ cơ bản tại các cửa hàng của Saeki ở Nhật Bản trong ít nhất 3 năm. Khi trở về Việt Nam, họ tiếp tục được đào tạo về quản lý cửa hàng, phát triển sản phẩm và các kỹ năng chuyên sâu.

Ông Kenshi Yamamoto, Giám đốc điều hành cấp cao phụ trách phát triển nhân lực của Saeki, cho biết thông thường cần khoảng 10 năm để đào tạo một quản lý cửa hàng có thể phụ trách toàn diện từ nhân sự đến tài chính. Tuy nhiên, nếu tốc độ mở cửa hàng tại Việt Nam nhanh hơn dự kiến, doanh nghiệp có thể rút ngắn quá trình này và đề bạt nhân viên địa phương dựa trên kinh nghiệm thực tế.

Tính đến tháng trước, Saeki có 138 lao động nước ngoài theo diện thực tập sinh kỹ năng và các tư cách lưu trú tương tự. Riêng tháng 6, công ty tuyển khoảng 20 thực tập sinh, phần lớn là người Việt Nam.

Trong giai đoạn đầu, nhân viên Nhật Bản sẽ hỗ trợ mở cửa hàng tại Việt Nam, song mục tiêu dài hạn là để nhân viên Việt Nam trực tiếp quản lý hoạt động tại chỗ.

Theo Saeki, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 8% trong năm ngoái; số siêu thị và trung tâm mua sắm tăng gần 20% trong 5 năm, lên hơn 1.500 vào năm 2024. Trong khi đó, các cửa hàng nhỏ lẻ vẫn chiếm khoảng 83% thị trường bán lẻ thực phẩm.

Chủ tịch Saeki Yukihiko Saeki cho biết Việt Nam là bước đầu tiên trong kế hoạch mở rộng sang Đông Nam Á, kết hợp kinh nghiệm của các siêu thị Nhật Bản về kiểm soát vệ sinh, an toàn thực phẩm với văn hóa ẩm thực và lối sống địa phương.