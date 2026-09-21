Khí thế mới trên các dây chuyền sản xuất

Tăng tốc hoàn thành kế hoạch

Những ngày này, tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Sphere Vina, phường Bố Hạ, không khí sản xuất trở nên khẩn trương hơn thường lệ. Tiếng máy chạy liên tục, từng chuyền may nối tiếp nhau hoàn thiện sản phẩm. Người lao động tập trung vào công việc, phối hợp nhịp nhàng ở từng công đoạn để bảo đảm tiến độ các đơn hàng. Hoạt động trong lĩnh vực may mặc từ năm 2011, Công ty hiện có gần 400 lao động, thu nhập bình quân khoảng 10 triệu đồng/người/tháng. Sau thời gian sản xuất bị gián đoạn do ảnh hưởng của bão lũ, doanh nghiệp nhanh chóng ổn định hoạt động, nỗ lực duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động.

Dây chuyền sản xuất tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Sphere Vina.

Theo bà Đặng Thị Thu, Giám đốc hành chính Công ty, hiện ban giám đốc đã ký được các đơn hàng đến hết quý I/2027, tạo thêm động lực để người lao động yên tâm sản xuất. Những ngày cuối năm vì thế không chỉ là thời điểm tăng tốc hoàn thành kế hoạch mà còn mở ra kỳ vọng về một năm sản xuất thuận lợi hơn. Để giữ chân người lao động, doanh nghiệp duy trì nhiều chính sách tiền lương, phụ cấp và phúc lợi. Công nhân được thưởng chuyên cần 1,4 triệu đồng/tháng nếu bảo đảm 26 công; hỗ trợ xăng xe 200 nghìn đồng/tháng; tiền ăn ca 22 nghìn đồng/suất; ngoài ra còn phụ cấp điện thoại, chăm sóc con nhỏ, học phí cho con công nhân…

Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Cayi Technology Việt Nam, Khu công nghiệp Yên Phong II-C, không khí thi đua sản xuất cũng rất khẩn trương. Doanh nghiệp chuyên sản xuất cốc giữ nhiệt bằng inox, cốc nhựa, tổng công suất thiết kế 60 triệu sản phẩm/năm, có gần 2 nghìn công nhân làm việc. Trên dây chuyền sản xuất, từng công nhân đảm nhiệm một công đoạn đều đang rất quyết tâm để hoàn thành thành phẩm cuối cùng nhanh nhất, bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng và năng suất. Đây cũng là thời điểm tinh thần thi đua lao động trong nhà máy được thể hiện rõ qua việc người lao động chủ động tăng năng suất, bảo đảm tiến độ giao hàng, đồng hành cùng doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch năm. Nữ công nhân Trương Thị Yến chia sẻ: “Đơn hàng nhiều, công việc theo đó cũng ổn định nên chúng tôi ai cũng phấn khởi. Mọi người đều nỗ lực làm việc vì sự phát triển của doanh nghiệp, cũng mong thu nhập, đời sống của anh chị em công nhân ngày càng tốt lên”.

Không chỉ tăng tốc sản xuất, ổn định nguồn nhân lực, Công ty trách nhiệm hữu hạn Cayi Technology Việt Nam luôn chú trọng xây dựng môi trường làm việc và chính sách đãi ngộ để tạo động lực cho người lao động yên tâm gắn bó cùng doanh nghiệp. Thu nhập bình quân của lao động tại công ty khoảng 14 - 18 triệu đồng/người/tháng; bữa ăn ca chính được hỗ trợ 25 nghìn đồng/suất, ca phụ 18 nghìn đồng/suất; ngoài tính đủ tiền tăng ca theo quy định, công nhân còn được hưởng phụ cấp làm việc ca đêm 10 nghìn đồng/giờ. Các hình thức khen thưởng cá nhân, tập thể xuất sắc được thực hiện thường xuyên, tạo khí thế thi đua nâng cao năng suất.

Tạo đà cho chặng đường mới

Phát huy kết quả đã đạt được, thành phố Bắc Ninh tiếp tục bước vào chặng đường phát triển mới với những khó khăn, thách thức đan xen. Thành phố vẫn bám sát định hướng đến năm 2050, Bắc Ninh sẽ phát triển hệ thống khu công nghiệp theo mô hình hiện đại, thông minh và xanh; ưu tiên các ngành điện tử, bán dẫn, công nghiệp số và công nghệ cao. Theo đó, hướng đến mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành trung tâm công nghiệp điện tử, trọng tâm là công nghiệp bán dẫn, sản xuất vi mạch và trí tuệ nhân tạo hàng đầu khu vực và cả nước. Hằng năm, kinh tế duy trì đà tăng trưởng cao, nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước; cơ cấu kinh tế và chất lượng tăng trưởng tiếp tục chuyển biến tích cực, phấn đấu tăng dần tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng, tạo đà cho giai đoạn phát triển mới.

Từ năm 2026, Bắc Ninh đặt mục tiêu hằng năm giải quyết việc làm cho khoảng 35 nghìn lao động thông qua các hoạt động kết nối cung - cầu; ưu tiên lao động kỹ thuật và nhân lực chất lượng cao cho các ngành bán dẫn, vi mạch, công nghệ số và công nghiệp mũi nhọn.

Không khí khẩn trương trên các dây chuyền sản xuất là một lát cắt sinh động trong bức tranh kinh tế của Bắc Ninh khi bước vào những tháng cuối năm. Với vị thế mới, quy mô công nghiệp tiếp tục được mở rộng, nhu cầu về lao động ngày càng tăng. Để cạnh tranh nhân lực, đáp ứng yêu cầu sản xuất, nhiều doanh nghiệp chủ động xây dựng chính sách giữ chân người lao động. Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Amphenol Advanced Connector Việt Nam (Khu công nghiệp Yên Phong mở rộng), nhu cầu nhân lực tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới. Từ nay đến cuối năm, doanh nghiệp dự kiến tuyển thêm khoảng 3,5 nghìn công nhân. Trong năm 2027, Công ty dự kiến mở rộng quy mô sản xuất thêm một nhà máy, hướng tới tổng quy mô lao động đạt khoảng 6,5 nghìn người.

Theo ông Trần Văn Hà, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, việc hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng đủ lao động phục vụ sản xuất, ổn định nguồn nhân lực là giải pháp quan trọng tạo đà cho định hướng phát triển công nghiệp trên chặng đường mới của thành phố. Từ năm 2026, Bắc Ninh đặt mục tiêu hằng năm giải quyết việc làm cho khoảng 35 nghìn lao động thông qua các hoạt động kết nối cung - cầu; ưu tiên lao động kỹ thuật và nhân lực chất lượng cao cho các ngành bán dẫn, vi mạch, công nghệ số và công nghiệp mũi nhọn.

Từ nay đến cuối năm, khi đơn hàng tăng, cường độ sản xuất cao hơn, công tác nắm bắt tình hình quan hệ lao động càng cần được chú trọng. Công đoàn các cấp phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp và cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, tháo gỡ những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, liên quan đến việc làm, thu nhập, chế độ chính sách, điều kiện làm việc; đồng thời tuyên truyền để người lao động hiểu, chia sẻ và đồng hành với doanh nghiệp trong giai đoạn cao điểm.

Trong kế hoạch chăm lo Tết hằng năm, Liên đoàn Lao động thành phố dành nguồn lực lớn cho hoạt động tặng quà, hỗ trợ công nhân hoàn cảnh khó khăn; đặc biệt, hỗ trợ chuyến xe, vé xe đưa công nhân về quê ăn Tết để lao động xa quê thêm ấm lòng, yên tâm gắn bó với nhà máy ở thành phố Bắc Ninh.