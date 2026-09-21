Giá vàng thế giới giảm nhẹ sau tuần phục hồi

Đà giảm nhẹ trong sáng đầu tuần diễn ra sau khi vàng vừa chấm dứt chuỗi ba tuần đi xuống. Tuần qua, kim loại quý trải qua những phiên biến động mạnh khi áp lực từ giá dầu tăng vọt, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tiến sát 5% và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất đã khiến giá giảm sâu trong nửa đầu tuần. Tuy nhiên, vàng nhanh chóng phục hồi sau khi Fed thực hiện tăng lãi suất, trong bối cảnh giá dầu và lợi suất trái phiếu cùng hạ nhiệt.

Dự đoán về giá vàng tuần này, 16 chuyên gia tham gia Khảo sát vàng của Kitco News hoàn toàn nghiêng về xu hướng tăng sau khi đợt nâng lãi suất của Fed không thể làm chậm đà phục hồi của vàng. Cả 16 chuyên gia, tương đương 100% số người tham gia khảo sát, đều dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần này.

Trong khi đó, khảo sát với 220 nhà đầu tư cá nhân cho thấy 127 người (58%) kỳ vọng giá tăng, 52 người khác (24%) dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá, 41 nhà đầu tư còn lại (19%) dự đoán giá vàng sẽ đi ngang trong tuần này.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, lưu ý vàng giao ngay vừa ghi nhận tuần tăng đầu tiên sau bốn tuần, dù mức tăng chỉ hơn 0,5%. Giá chạm đáy vào giữa tuần trước khi phục hồi lên sát 4.400 USD/oz. Theo ông, nếu vượt vùng 4.432-4.445 USD/oz, xu hướng của vàng sẽ được cải thiện.

Cùng quan điểm, ông Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại investingLive, đánh giá việc lực mua xuất hiện trở lại sau một cuộc họp FOMC mang tính “diều hâu” là tín hiệu đáng chú ý.

Ở góc độ kỹ thuật, ông Darin Newsom, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com, cho rằng xu hướng ngắn hạn của vàng kỳ hạn tháng 12 trên biểu đồ giá đóng cửa hàng ngày đã chuyển sang tăng, cho thấy lực mua của nhà đầu tư có dấu hiệu cải thiện hoặc áp lực bán đang giảm bớt.

Đáng chú ý, dù vàng kỳ hạn tháng 12 đóng cửa dưới đường trung bình động 45 ngày trong phiên thứ Ba, diễn biến này không kích hoạt lực bán theo thuật toán. Theo ông Newsom, chỉ báo stochastics tiếp tục cho thấy thị trường đang gần trạng thái quá bán hơn là quá mua. Cùng với mức độ biến động trung tính, những tín hiệu này có thể giúp vàng tiếp tục thu hút lực mua trong tuần này.

Bên cạnh các tín hiệu kỹ thuật, triển vọng lãi suất và lạm phát cũng được giới phân tích xem là những yếu tố quan trọng đối với vàng. Ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Asset Strategies International, cho rằng đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản của FOMC đã được phản ánh vào giá. Vì vậy, sau phản ứng giảm ban đầu, vàng nhanh chóng lấy lại phần giá trị đã mất.

Theo ông Checkan, với lãi suất ở mức 4% và số liệu lạm phát “chính thức” ở mức 3,4%, sức hấp dẫn của vàng vẫn được duy trì. “Vàng hấp dẫn hơn nhiều so với mức lợi suất thực âm 4%. Giá vàng sẽ tăng từ đây”, ông nhận định.

Ông Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng thị trường tại SIA Wealth Management, cũng lạc quan về triển vọng tuần này và cho rằng diễn biến trên biểu đồ đang tạo cơ sở cho kỳ vọng tích cực hơn trong dài hạn. Sau sáu tháng trong xu hướng giảm, vàng đã bứt phá trong tháng 8 và đang quay trở lại xu hướng tăng. Dù gặp trở ngại trước cuộc họp Fed, giá đã ổn định ở vùng cao hơn đáng kể so với mùa hè.

“Vàng từng giao dịch quanh 4.000 USD/oz trong mùa hè, còn hiện nay đang ở khoảng 4.300-4.400 USD/oz”, Cieszynski cho biết. Theo ông, điều này không có nghĩa vàng sẽ lập tức tăng mạnh, nhưng kim loại quý nhiều khả năng đã tạo đáy trong ngắn hạn và có thể tiếp tục đi lên.

Ông Cieszynski đồng thời cho rằng nếu Fed tiếp tục nâng lãi suất trong năm nay, động thái này sẽ không diễn ra trước cuộc họp tháng 12. Trong bối cảnh lạm phát đang tăng và vàng trong lịch sử được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, ông nhận định môi trường hiện tại vẫn từ trung tính đến tích cực đối với kim loại quý, trừ khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng vọt và đồng USD bứt phá mạnh.

Ngoài lãi suất và lạm phát, giá năng lượng và diễn biến địa chính trị cũng được xem là những biến số có thể tác động đến vàng. Ông Sean Lusk, đồng Giám đốc bộ phận phòng hộ thương mại tại Walsh Trading, cho rằng thị trường hiện có đủ yếu tố tích cực để kim loại quý tiếp tục đi lên, ngay cả trong trường hợp Fed có thêm một đợt tăng lãi suất.

Tuy nhiên, ông Lusk cảnh báo một đợt tăng mới của giá dầu thô lên 110-115 USD/thùng có thể trở thành trở ngại đáng kể. Ngược lại, giá năng lượng giảm sẽ tạo môi trường thuận lợi hơn cho vàng. Trong ngắn hạn, ông cũng chú ý đến yếu tố mùa vụ khi từ cuối tháng 9 và trong khoảng một tháng sau đó, kim loại thường được hỗ trợ bởi nhu cầu vật chất và lễ Diwali.

“Thị trường có thể quay trở lại xu hướng trong một thời gian, với điều kiện giá dầu thô không tăng vọt lên 119 USD/thùng”, Lusk nhận định. Theo ông, nếu các yếu tố khác không thay đổi, vàng có thể có thêm một nhịp tăng từ vùng 4.300-4.400 USD/oz.

Dù giới phân tích nghiêng mạnh về xu hướng tăng, thị trường tuần này vẫn sẽ theo dõi một số dữ liệu kinh tế và quyết định chính sách có khả năng tác động đến giá vàng. Lịch kinh tế tương đối thưa, với PMI sơ bộ tháng 9 của S&P Global được công bố vào thứ Tư.

Sang thứ Năm, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ, cùng với số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ. Tuần giao dịch khép lại với báo cáo đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền tháng 8 vào thứ Sáu, tiếp theo là kết quả khảo sát lần hai về niềm tin người tiêu dùng tháng 9 của Đại học Michigan.