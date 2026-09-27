Từ bước chân đến hành trình

Việt Nam trong tôi là những danh thắng tuyệt đẹp ở nhiều vùng đất, là nền văn hoá đa dạng và phong phú của mỗi dân tộc định cư tại đó, là nhiều món ăn ngon làm nên bản sắc của mọi vùng miền của Tổ quốc. Đi để thấy Việt Nam thật tươi đẹp và dải đất hình chữ S luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách quốc tế, được bạn bè thế giới yêu mến và ngưỡng mộ. Mỗi chuyến đi làm giàu trong tôi những hiểu biết và tình yêu non sông, biết trân quý vẻ đẹp và tài nguyên hiện hữu.

Mỗi người đều có khoảng thời gian đẹp nhất, đó là thanh xuân, tuổi trẻ, của những khát khao, đam mê trải nghiệm khám phá và lưu giữ những kỷ niệm đẹp đẽ. Đối với tôi, khi nghĩ về những điều đẹp nhất của quãng thời gian vừa qua, có lẽ đó là những chuyến đi. Hành trình đó khởi nguồn từ niềm đam mê nhiếp ảnh của mình. Mỗi bước chân đến vùng đất mới tôi muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp nhất của đất trời, của tạo hoá, của con người. Và tôi đã thấy mình lớn khôn hơn, trưởng thành sau từng chặng đường đó!

Không gian Làng văn hoá Các dân tộc Việt Nam (Sơn Tây - Hà Nội). Ảnh: Vương Lộc.

Thú vui chụp ảnh thôi thúc tôi bắt đầu đến với những miền đất mới, tìm hiểu văn hoá địa phương và cảm nhận tình người ở mỗi vùng đất trên dải đất hình chữ S thân thương này. Điều đáng trân quý nhất là sau một chuyến đi lại có thêm “những bức ảnh trong đời” để làm kỷ niệm. Sau này khi về già có dịp mở lại xem, được ngắm lại những album ấy, trong thư viện ảnh cá nhân, lòng lại xốn xang biết bao, cảm xúc và hình ảnh ở nơi chốn ấy lại ùa về như chính ngày được đặt chân lên vùng đất ấy. Đó có thể là chuyến du lịch cùng đoàn. Đó có thể là cung đường lên miền Tây Bắc trên chiếc xe cá nhân trong chuyến đi bụi bặm nắng gió. Đó cũng có thể là chuyến thiện nguyện cùng tổ chức phi chính phủ lên vùng cao, tới các bản làng xa xôi cùng các em nhỏ…

Đến giờ tôi vẫn nhớ như in chuyến đi xa đầu tiên của mình. Tôi say mê trong khung cảnh thơ mộng, đẹp đẽ của cao nguyên Mộc Châu trong chuyến hành trình du xuân vào năm 2020 lên vùng Tây Bắc (tỉnh Sơn La) của Tổ quốc. Ghé thăm thác Dải Yếm, đồi chè Ô Long, cầu kính trên mây, thử món thắng cố… là ấn tượng khó phai trong lần đi đến đó. Sơn La, nơi gặp gỡ đất trời khi đặt chân lên đỉnh Tà Xùa. Đó cũng là nơi tạo cho tôi cảm hứng để thực hiện nhiều chuyến đi về sau nữa. Cho đến bây giờ, có lẽ tôi không thể nhớ mình đã thực hiện bao nhiêu chuyến đi và có thể nhớ hết những điểm mình đã đặt chân. Nhưng với tôi như nào thì cũng chưa đủ bởi Việt Nam mình đẹp lắm, còn biết bao địa điểm hấp dẫn, lạ lẫm, đẹp thâm trầm mà bản thân mình chưa biết đến, chưa khám phá.

Đi tới đâu tôi cũng đều chụp ảnh, lưu lại ký ức sau này. Tôi rất thích câu nói truyền cảm hứng xê dịch của đại văn hào người Mỹ Mark Twain: “Hai mươi năm sau, bạn sẽ cảm thấy thất vọng bởi những điều mình đã không làm hơn là những điều mình đã làm. Vậy nên, hãy tháo dây, nhổ neo rời khỏi bến cảng an toàn. Hứng lấy gió ngọn vào cánh buồm. Khám phá. Mơ mộng. Tìm kiếm”. Hành trình du ngoạn ngắm nhìn vẻ đẹp đất nước Việt Nam cũng là con đường để yêu thương nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn và hạnh phúc nhiều hơn được tiếp lửa từ lời ý đó.

Chuyến đi lên Mộc Châu với nhiều kỷ niệm đẹp. Ảnh: Vương Lộc.

Mỗi cuối tuần tôi lại trên chiếc xe máy cũ của mình lang thang trên những cung đường của đồng bằng Bắc Bộ từ tây sang đông, hiểu và cảm nhận được nét văn hoá cổ truyền của mỗi vùng. Từ vùng đất xứ Đoài Hà Tây cũ cho đến phía đông như Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình – những nơi mang đậm dấu ấn văn hoá của người Việt, là bức tranh muôn màu, như được sống lại thời đại hào hùng của ông cha với những làng nghề cổ truyền, công trình kiến trúc chùa chiền độc đáo hay làn điệu dân ca của chính những vùng quê ấy. Tới đây, tôi được nghe kể từ những phụ lão trong làng kể về truyền thống của địa phương họ, những tập tục từ ngàn xưa và danh thắng cổ kính nơi đó. Những lần đi đó tôi đã có thêm hiểu biết cho bản thân mình, cảm thấy tự hào với những giá trị di sản của cha ông để lại.

Đền Mẫu The (Nam Sách, Hải Phòng). Ảnh: Vương Lộc.

Tôi vẫn nhớ cảm giác ngồi cano lao trên mặt nước trong hành trình khám phá bãi Kỳ Co ở Quy Nhơn. Đúng là miền Trung nắng gió, cát trắng trải dài và sau cùng là những kỳ quan đẹp đẽ ở vùng đất duyên hải miền Trung với sự mặn mòi của biển khơi và con người nồng hậu nơi đây, đem đến nhiều trải nghiệm thú vị nhất từ miền đất này. Có những ngày tôi lang thang từ TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang để cảm nhận về phong vị của vùng đồng bằng sông Cửu Long, về với miền Tây quyến rũ, ngọt ngào với làn điệu cải lương, đờn ca tài tử ở đất miệt vườn hoa trái sum suê.

Ngắm Gành Dầu (Phú Quốc - An Giang) với làn nước trong xanh. Ảnh: Vương Lộc.

Việt Nam mình đẹp lắm và còn nhiều nơi khác tôi chưa đặt chân tới. Nhưng tôi tin rằng đi thật nhiều sẽ càng cho ta thêm yêu cuộc sống này. Cuộc sống qua con mắt được du ngoạn đó đây trở nên nhiều màu sắc hơn nữa. Đặc biệt, sau chuyến đi là những bức ảnh kỷ niệm ý nghĩa để ngắm lại sau này, ta thấy, thanh xuân là khoảng thời gian đẹp nhất, giá trị nhất của đời người…

Tuổi trẻ nếu cứ ngắm nhìn cuộc sống qua màn hình điện thoại, giam mình với những bức tường mà không bước ra thế giới ngoài kia để tận hưởng những tia nắng ấm, tiếng chim hót, tiếng suối reo hay dù là một cơn mưa xối xả, một đợt giá rét đầu mùa thì rất khó để ta trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn. Đối diện với những gì khó khăn, còn nhiều thiếu thốn như cuộc sống của trẻ em vùng cao, những gì vất vả hơn như buổi lên đồi từ 2-3 giờ sáng bà con Bắc Ninh để thu hái vải thiều, sự đau nhức rã rời của đôi chân khi leo lên từng bậc thang ở Hang Múa (Ninh Bình) chúng ta càng cứng cáp, rắn rỏi và yêu cuộc sống này hơn. Mỗi hành trình đi qua cho ta nhiều trải nghiệm, bồi đắp thêm tình yêu quê hương xứ sở và tiếp thêm niềm cảm hứng mạnh mẽ để giữ gìn và trân trọng di sản non sông.

Lắng nghe giai điệu đằm thắm của làn điệu Quan họ - Di sản Văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại. Ảnh: Vương Lộc.

Mỗi bước chân đi là một hành trình khám phá cuộc sống nhưng kỳ thực đó chính là cuộc dạo chơi để hiểu hơn chính mình. Nếu trước kia tôi thường sống thu mình, khép kín hơn thì sau những chuyến đi tới miền đất mới bản thân tôi như thay da đổi thịt. Hành trình vạn dặm đó đã dạy tôi nhiều điều từ tính kỷ luật, chịu trách nhiệm với quyết định cho đến học cách thích nghi và ý nghĩa cao hơn là trân trọng những điều nhỏ bé, biết ơn những điều quý giá hiện diện quanh mình. Ngoài kia cuộc sống còn nhiều thử thách song khi trở về nhà ta đã trưởng thành hơn để ngày càng dày dạn trước những gió mưa bão bùng của cuộc đời. Việt Nam là nơi tôi và bạn sinh ra và cảnh sắc, con người, văn hoá Việt Nam cũng là nơi đem tới cho tôi và bạn bài học để lớn khôn mỗi ngày.

Tự hào hơn Việt Nam có nhiều di sản văn hoá được thế giới công nhận (đại diện là UNESCO) cùng với các khu bảo tồn thiên nhiên, công viên địa chất, tất cả làm nên sự đa dạng về cảnh quan, đời sống, lịch sử của nước ta. Điều quan trọng hơn cả hiện nay là cần tu bổ, bảo tồn và khai phá thêm nhiều giá trị của những vùng đất mới để đất nước càng ngày càng tươi đẹp, phồn vinh, thịnh vượng hơn nữa. Mỗi bước chân đi là một hành trình khám phá trên dải đất hàng ngàn năm lịch sử này. Điều quan trọng hơn cả đằng sau những chuyến đi ấy bản thân tôi thấy mình mạnh mẽ hơn, yêu đời hơn và biết trân quý những gì mình hiện có, từ đó cố gắng và nỗ lực nhiều hơn mỗi ngày. Từ đây sẽ có một cái tôi thật khác! Tôi chợt nảy ra một vài câu thơ về chuyến đi đến những vùng đất tươi đẹp của Việt Nam mình:

“Cuộc đời là những chuyến đi

Nước non ngàn dặm là vì thanh xuân

Tuổi trẻ tinh khiết vô ngần

Chân trời góc bể muôn phần tươi xinh

Thêm yêu qua những tấm hình

Việt Nam rạng rỡ trong tim mỗi người!”.

Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” mùa 1 - “Từ đây có một tôi khác” do Báo Tiền Phong phối hợp với Công ty Cổ phần Tiền Phong tổ chức, dành cho công dân Việt Nam trong và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam. Cuộc thi nhận tác phẩm ở 3 thể loại: Bài viết, Video và Voice. Tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm tham dự. Thời gian nhận bài từ ngày 11/9/2026 đến hết ngày 11/12/2026. Tác phẩm dự thi gửi về email tienphongedu.admin@gmail.com, tiêu đề: Bài dự thi Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” - [Tên tác giả]. Thể lệ Cuộc thi và thông tin chi tiết TẠI ĐÂY