Liên hoan ẩm thực Điện Biên 2026: Đánh thức tinh hoa ẩm thực vùng cao

Liên hoan ẩm thực tỉnh Điện Biên năm 2026 đang diễn ra tại Phố đi bộ Mường Thanh, phường Điện Biên Phủ, từ ngày 25 đến 28/9, với chủ đề “Điện Biên - Hương sắc vùng cao - Tinh hoa ẩm thực”.

Sự kiện quy tụ hơn 100 gian hàng, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp, đặc sản truyền thống cùng các không gian ẩm thực đặc trưng của Điện Biên và nhiều địa phương. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, hợp tác xã, làng nghề, cơ sở sản xuất, kinh doanh và những người làm ẩm thực giao lưu, kết nối, giới thiệu sản phẩm đến người dân và du khách.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Nguyễn Minh Phú phát biểu tại lễ khai mạc Liên hoan ẩm thực tỉnh Điện Biên năm 2026.

Từ hương vị món ăn đến câu chuyện văn hóa

Tối 25/9, Liên hoan được khai mạc với chương trình nghệ thuật, các tiết mục văn nghệ và nghi thức khai mạc.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Minh Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, nhấn mạnh du lịch ngày nay không chỉ là hành trình khám phá cảnh quan, danh thắng mà còn là quá trình cảm nhận, trải nghiệm và kết nối với văn hóa, con người của mỗi vùng đất.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Liên hoan ẩm thực Điện Biên 2026.

Trong hành trình đó, ẩm thực giữ một vị trí quan trọng. Mỗi món ăn không đơn thuần mang đến hương vị mà còn mở ra câu chuyện về điều kiện tự nhiên, sản vật, tập quán sinh hoạt, phong tục, nghi lễ, kỹ thuật chế biến và đời sống của cộng đồng.

Đối với Điện Biên, giá trị này càng rõ nét khi địa phương là nơi sinh sống của 19 dân tộc, với những sắc thái văn hóa và ẩm thực phong phú. Từ xôi nếp nương, thịt gác bếp, pa pỉnh tộp đến các món chế biến từ cá, thịt, rau rừng và hệ thống gia vị bản địa, mỗi món ăn đều mang trong mình dấu ấn của vùng đất và cộng đồng cư dân nơi đây.

Không gian ẩm thực vì thế cũng trở thành nơi để du khách tiếp cận gần hơn với văn hóa bản địa, từ nguyên liệu, cách chế biến đến cách thưởng thức và những câu chuyện gắn với đời sống của đồng bào các dân tộc.

Hơn 100 gian hàng mang đến không gian giới thiệu đa dạng sản phẩm OCOP, đặc sản và ẩm thực truyền thống tại Liên hoan.

Đa dạng trải nghiệm, tăng sức hút cho điểm đến

Trong những ngày diễn ra Liên hoan, người dân và du khách có thể tham gia các hoạt động biểu diễn, giao lưu dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống; đồng thời trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm quy trình chế biến một số món ăn đặc trưng như khẩu xén, bánh dày, thịt hun khói, xôi nếp nương, cá nướng và các sản vật địa phương.

Điểm đáng chú ý của sự kiện là du khách không chỉ thưởng thức món ăn mà còn có cơ hội quan sát, tìm hiểu quy trình chế biến và giao lưu với những người trực tiếp làm ra sản phẩm. Qua đó, ẩm thực được chuyển từ một hoạt động thưởng thức đơn thuần thành trải nghiệm văn hóa gắn với đời sống cộng đồng.

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, Ban Tổ chức cũng chấm và trao giải gian hàng ấn tượng, ghi nhận những gian hàng có cách trang trí đẹp, giới thiệu món ăn, sản phẩm ẩm thực độc đáo và có hoạt động thu hút khách tham quan.

Việc tổ chức Liên hoan với quy mô hơn 100 gian hàng cũng tạo thêm không gian để các chủ thể sản xuất, kinh doanh quảng bá sản phẩm, tìm kiếm cơ hội kết nối và từng bước nâng cao chất lượng phục vụ du khách.

Ẩm thực truyền thống của Điện Biên được giới thiệu gắn với trải nghiệm văn hóa, sản vật và đời sống cộng đồng các dân tộc.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú, thông qua Liên hoan, Điện Biên mong muốn các giá trị ẩm thực đặc sắc của địa phương được giới thiệu rộng rãi hơn; các sản phẩm ẩm thực từng bước nâng cao chất lượng, hoàn thiện phương thức phục vụ và gắn kết chặt chẽ hơn với các chương trình, tuyến, điểm du lịch.

Từ những món ăn mang đậm dấu ấn vùng cao, Điện Biên đang hướng tới khai thác tốt hơn giá trị của văn hóa ẩm thực trong phát triển du lịch. Đây cũng là hướng đi góp phần bảo tồn những giá trị truyền thống, đồng thời tạo thêm sản phẩm trải nghiệm để du khách có thêm lý do lưu lại, khám phá và cảm nhận sâu hơn về vùng đất lịch sử này.

Liên hoan ẩm thực tỉnh Điện Biên năm 2026 dự kiến bế mạc tối 28/9.