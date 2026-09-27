Giải Pickleball Văn hóa Việt 2026: Thông qua thể thao để lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp

Các đại biểu và vận động viên chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: BTC.

Không chỉ diễn ra những cuộc tranh tài trên sân, giải đấu còn tạo không gian giao lưu giữa những người có chung tình yêu thể thao và đời sống văn hóa.

Giải đấu do Báo Văn Hóa tổ chức trong hai ngày 26 – 27/9 tại sân Dai Kim Pickleball Complex (phường Định Công, Hà Nội), chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Báo Văn Hóa.

Diễn viên Nguyễn Minh Tiệp, ca sĩ (S)TRONG Trọng Hiếu cùng hai vận động viên bán chuyên thi đấu trận showmatch tại Giải.

Ba hạng mục gồm Giải Lãnh đạo, Giải Văn nghệ sĩ – Truyền thông và Giải Phong trào tạo nên sự đa dạng về thành phần vận động viên. Trên sân đấu, những khác biệt về nghề nghiệp được thu hẹp bởi tinh thần thi đấu, sự phối hợp và những cuộc giao lưu sau mỗi trận đấu.

Hạng mục Văn nghệ sĩ – Truyền thông thu hút nhiều gương mặt quen thuộc như NSND Tự Long, NSƯT Quang Thắng, (S)TRONG Trọng Hiếu, Bùi Xuân Trường (Double2T), Hà Myo, Hà Lê, Trung Ruồi, Hồng Diễm, Lâm Vissay…

NSƯT Quang Thắng cùng nhiều nghệ sĩ tham gia tranh tài tại giải đấu.

Sự tham gia của các nghệ sĩ tạo thêm màu sắc cho giải đấu, đồng thời cho thấy thể thao đang trở thành một phần của đời sống văn hóa, nơi nghệ sĩ có thể gặp gỡ đồng nghiệp và công chúng trong một không gian khác với sân khấu, màn ảnh.

Điểm đáng chú ý của giải là các hoạt động được tổ chức song song với thi đấu tại “Không gian Văn hóa Việt”, gồm khu vực trải nghiệm, “Trạm dừng chân Văn hóa”, trò chơi tương tác và các hoạt động giao lưu. Qua đó, thể thao không đứng tách biệt mà được đặt trong một không gian rộng hơn của giao tiếp, trải nghiệm và kết nối cộng đồng.

Trao giải Nhất, Nhì, Ba nội dung đôi nam nữ, hạng mục Giải Lãnh đạo.

Trong ngày khai mạc, trận showmatch với sự tham gia của diễn viên Nguyễn Minh Tiệp, (S)TRONG Trọng Hiếu cùng hai vận động viên bán chuyên cũng tạo thêm điểm nhấn cho chương trình. Các trận đấu sau đó tiếp tục diễn ra trong không khí sôi nổi, với sự cổ vũ của khán giả.

Ở hạng mục Lãnh đạo, ban tổ chức đã hoàn thành các nội dung Lãnh đạo khách mời, đôi nam và đôi nam nữ trong ngày 26/9. Ngày thi đấu thứ hai tiếp tục diễn ra các nội dung thuộc hạng mục Văn nghệ sĩ – Truyền thông và Giải Phong trào.

Trao giải hạng mục Lãnh đạo tại Giải Pickleball Báo Văn Hóa - “Pickleball Văn hóa Việt 2026”.

Từ một giải đấu thể thao, “Pickleball Văn hóa Việt 2026” dùng hoạt động vận động để mở rộng giao lưu, đưa những người thuộc các lĩnh vực khác nhau đến gần nhau hơn. Đây cũng là hướng ban tổ chức kỳ vọng có thể duy trì trong những mùa giải tiếp theo, từng bước hình thành một điểm hẹn giao lưu thể thao - văn hóa trong cộng đồng.