Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 khoe nhan sắc trong veo giữa biển trời Vân Đồn

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Không có cảm giác quá đông đúc, Vân Đồn mang đến cho các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 một không gian khác biệt sau quãng thời gian liên tục tập luyện, di chuyển. Nếu Hà Nội gắn với không gian đô thị, Tây Bắc tạo dấu ấn bằng núi rừng và văn hóa độc đáo của các dân tộc, Hải Phòng mang màu sắc thành phố biển, thì Vân Đồn mở ra một không gian biển đảo rộng lớn, khoáng đạt và có nhịp sống chậm, yên bình hơn.

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Vân Đồn sở hữu hệ thống đảo, vùng biển rộng và nằm trong không gian vịnh Bái Tử Long. Thời tiết mát mẻ, không khí dễ chịu giúp các thí sinh cảm thấy thư giãn, thoải mái và nhanh chóng yêu thích địa điểm mới.

Đến từ Hải Phòng, Bùi Mai Linh đã quen thuộc với khung cảnh biển. Tuy nhiên, Vân Đồn là điểm đến mà cô từng mong muốn được tham quan, trải nghiệm, nay đã có dịp ghé thăm.

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Khung cảnh thoáng đãng, không khí mát mẻ, trong lành của biển Vân Đồn giúp các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tạm gác lại những áp lực trước đêm Chung khảo. Các cô gái diện trang phục đẹp mắt, khoe nhan sắc rạng rỡ giữa biển trời nơi đây.

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Trong những ngày tại Vân Đồn, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đã có cơ hội trải nghiệm cào ngao và tham gia dọn rác ở bãi biển. Hoạt động này nối dài chuỗi trải nghiệm cộng đồng mà các thí sinh đã tham gia trong hành trình năm nay.

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Đây cũng là cách để 53 cô gái nhìn nhận hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026 ở một góc độ rộng hơn. Cuộc thi không chỉ là những bước catwalk, trang phục, ánh đèn sân khấu hay chiếc vương miện. Đó còn là hành trình trải nghiệm, kết nối và đồng hành với cộng đồng.