An Giang: Sơn Kiên tổ chức kỷ niệm 726 năm Lễ Giỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo

Đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo ở xã Sơn Kiên

Hội thi thu hút 82 học sinh trên địa bàn xã tham gia, tạo không khí sôi nổi, hào hứng. Thông qua các nội dung tìm hiểu, hội thi giúp học sinh có thêm kiến thức về thân thế, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của Đức Thánh Trần Hưng Đạo đối với lịch sử dân tộc; qua đó bồi đắp lòng tự hào, ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Theo kế hoạch, Ngày hội Văn hóa, Văn nghệ, Thể dục thể thao các dân tộc thiểu số nhân kỷ niệm 726 năm Lễ Giỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo năm 2026 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 28 đến 30.9.2026 (nhằm ngày 18 đến 20.8 âm lịch), tại Đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo, tổ 1, ấp Tà Lóc, xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang.

Ngày hội được tổ chức nhằm góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; duy trì và phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân. Đây cũng là dịp để đồng bào các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, qua đó tăng cường tình đoàn kết giữa các dân tộc.

Các đại biểu và học sinh tham dự khai mạc Hội thi “Tìm hiểu về Đức Thánh Trần Hưng Đạo”

Phong phú các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao

Điểm nhấn của Ngày hội là chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao được tổ chức đa dạng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.

Vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 28.9, hoạt động chiếu phim lưu động phục vụ miễn phí nhân dân sẽ diễn ra tại Đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Chương trình giới thiệu phim tài liệu "Trần Hưng Đạo – Anh hùng kiệt xuất của dân tộc Việt Nam" và phim truyện "Những người viết huyền thoại", qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh bảo vệ Tổ quốc đến đông đảo người dân, nhất là thế hệ trẻ.

Tối 29.9, vào lúc 19 giờ, chương trình giao lưu văn nghệ các dân tộc sẽ diễn ra với nhiều tiết mục ca, múa kết hợp, múa, đơn ca, tốp ca. Nội dung tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, biển đảo Việt Nam và truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc. Thành phần tham gia gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đồng bào dân tộc thiểu số và nhân dân trên địa bàn.

Ban Tổ chức trao giải cho các trường đạt thành tích trong Hội thi “Tìm hiểu về Đức Thánh Trần Hưng Đạo”

Bên cạnh đó, hoạt động giao lưu dưỡng sinh được tổ chức vào chiều 28.9 với sự tham gia của các đội đến từ Sơn Kiên, Mỹ Thuận, Hòn Đất, Bình Giang và Bình Sơn; sáng 29.9 tiếp tục giao lưu với các đội đến từ các xã và tỉnh bạn.

Các hoạt động thể dục thể thao gồm 4 môn: cờ tướng, kéo co, ném bóng vào rổ và đá bóng vào cầu môn, diễn ra từ 8 giờ ngày 28.9 tại khu vực Đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Các hoạt động góp phần tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu, rèn luyện sức khỏe và thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng.

Quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng địa phương

Trong khuôn khổ Ngày hội, từ ngày 28 đến 30.9, xã Sơn Kiên tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của địa phương tại khuôn viên Đền thờ Đức Thánh Trần. Dự kiến có 6 gian hàng được bố trí để giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu, góp phần quảng bá sản vật địa phương đến người dân và khách tham quan.

Theo kế hoạch, các hoạt động của Ngày hội có sự tham gia của nhiều lực lượng trên địa bàn, được chia thành các đội đến từ khối Đảng ủy, UBND xã và các ấp như Mương Kinh A, Kinh Mới, Xẻo Tràm, Giàn Gừa, Vàm Biển, Vàm Răng, ấp Số 8, Tà Lóc, Thái Tân, Kiên Bình, Mỹ Thái và Thái Hưng.

Phim truyện "Những người viết huyền thoại" được chiếu miễn phí phục vụ nhân dân vào tối 28.9

Để chuẩn bị cho Ngày hội, UBND xã Sơn Kiên yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng chương trình, lựa chọn vận động viên, chuẩn bị các tiết mục văn nghệ có chất lượng; đồng thời bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, chăm sóc sức khỏe cho đại biểu, diễn viên, vận động viên và nhân dân tham dự.

Đặc biệt, Đoàn Thanh niên xã phối hợp với các cơ sở giáo dục tổ chức hoạt động về nguồn, giúp học sinh tìm hiểu lịch sử về Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Đây là hoạt động có ý nghĩa giáo dục truyền thống, góp phần bồi đắp lòng tự hào dân tộc và nâng cao ý thức gìn giữ các giá trị lịch sử, văn hóa trong thế hệ trẻ.

Với nhiều hoạt động thiết thực, phong phú, Ngày hội Văn hóa, Văn nghệ, Thể dục thể thao các dân tộc thiểu số xã Sơn Kiên năm 2026 không chỉ tạo sân chơi văn hóa, thể thao lành mạnh cho nhân dân mà còn góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và quảng bá hình ảnh, sản phẩm đặc trưng của địa phương gắn với các hoạt động tưởng niệm, tri ân Đức Thánh Trần Hưng Đạo.