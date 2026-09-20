Từ bục khai báo đến tình thân

Hai anh em từ đối đầu đến hóa giải mâu thuẫn

TAND tỉnh Khánh Hòa vừa xét xử phúc thẩm đối với Cao Phú Cường (SN 1980) và Cao Phú Sĩ (SN 1969), cùng trú tại xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa liên quan đến vụ án “Cố ý gây thương tích”

HĐXX đã đưa phiên tòa đến một kết quả mang nhiều ý nghĩa nhân văn.

Theo hồ sơ vụ án, Cường và Sĩ là anh em ruột. Mâu thuẫn giữa hai người phát sinh từ việc sử dụng đất canh tác và cây trồng của gia đình. Chiều 18/10/2024, khi Cường về thấy một số cây keo, xoài đang được khai thác, cho rằng đây là tài sản của mình nên đến ngăn cản.

Tại đây, Cường dùng cây gỗ và rựa đánh, chém Sĩ gây thương tích. Sau đó, Sĩ nhặt cây rựa Cường bỏ lại và chém một nhát vào vùng thái dương trái của anh trai.

Kết quả giám định xác định Cường bị tổn thương cơ thể 27%, còn Sĩ bị tổn thương cơ thể 8%.

Tại phiên sơ thẩm, TAND Khu vực 2 - Khánh Hòa tuyên phạt mỗi bị cáo 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Toàn cảnh phiên tòa.

Sau bản án, Cường kháng cáo, đề nghị hủy án sơ thẩm, đồng thời cho rằng mức hình phạt đối với Sĩ là nhẹ và không đồng ý với kết luận giám định thương tích.

Tại phiên tòa phúc thẩm, diễn biến vụ án có sự thay đổi đáng chú ý.

Cường thay đổi nội dung kháng cáo, đề nghị giảm hình phạt cho Sĩ. Cường đồng thời xác nhận đồng ý với kết quả giám định thương tích và không yêu cầu giám định lại.

Trong khi đó, Sĩ rút yêu cầu khởi tố đối với Cường. Hai anh em cũng xác định không yêu cầu người còn lại bồi thường thiệt hại.

HĐXX nhận định, việc Sĩ rút yêu cầu khởi tố là tự nguyện, không có căn cứ cho thấy bị ép buộc hoặc cưỡng bức. Do đó, HĐXX quyết định hủy một phần bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án đối với Cường về tội “Cố ý gây thương tích”.

Đối với Sĩ, HĐXX xác định hành vi dùng rựa chém anh trai gây thương tích 27% đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên, xét các tình tiết giảm nhẹ, nguyên nhân xảy ra vụ án, quan hệ anh em giữa các bị cáo và việc Cường đề nghị giảm hình phạt cho em trai, HĐXX áp dụng khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự, xử phạt Sĩ 1 năm 6 tháng tù, giảm 6 tháng so với án sơ thẩm.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX ghi nhận Cường và Sĩ không yêu cầu bồi thường thiệt hại cho nhau.

Từ đối đầu đến lời xin lỗi và sự tha thứ

Sự kiên nhẫn của HĐXX đã đưa phiên tòa đến một kết quả mang nhiều ý nghĩa nhân văn.

Hai anh em cùng đứng trước bục khai báo, vừa là bị cáo, vừa là bị hại trong cùng một vụ án. Những phút đầu phiên tòa vẫn còn sự căng thẳng, đối đầu khi người em đề nghị tăng hình phạt đối với anh trai, trong khi người anh mang những tổn thương và vẫn giữ yêu cầu khởi tố.

Qua quá trình xét hỏi, lắng nghe và phân tích của HĐXX, những nút thắt giữa hai anh em dần được tháo gỡ. Sĩ nhận ra sai lầm của mình, xin anh tha thứ và đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ cho Cường. Cường sau đó cũng thay đổi quan điểm, rút yêu cầu khởi tố đối với em trai.

Kết thúc phiên tòa, hai anh em cùng khóc.

Ngay sau khi tuyên án, HĐXX nhắn nhủ người em: “Hãy cố gắng chăm sóc gia đình anh trai khi anh trai đi chấp hành án phạt tù”.

Lời nhắn không nằm trong những điều khoản của bản án, nhưng là lời nhắc về trách nhiệm gia đình sau khi phiên tòa khép lại. Bởi hình phạt dành cho hành vi vi phạm pháp luật đã được xác định, còn tình thân giữa những người ruột thịt vẫn cần được gìn giữ.

Luật sư bào chữa cho Cao Phú Cường, gửi lời cảm ơn HĐXX vì đã kiên nhẫn lắng nghe, phân tích thấu tình đạt lý và tạo điều kiện để những người trong cuộc nhìn nhận lại sự việc.

Đằng sau một phán quyết đúng pháp luật, phiên tòa cũng mở ra cơ hội để những người từng làm tổn thương nhau nhận ra sai lầm, biết tha thứ và tìm lại tình thân đã bị tổn thương.