Công an Lạng Sơn bảo đảm an toàn Lễ hội Ánh sáng biên cương năm 2026

Với số lượng lớn đại biểu, nhân dân và du khách tham dự, cùng nhiều hoạt động tập trung đông người, Công an tỉnh Lạng Sơn đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), trật tự an toàn giao thông (TTATGT), phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, góp phần để chương trình diễn ra thành công, tuyệt đối an toàn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an phường điều tiết phương tiện từ xa, tránh ùn tắc giao thông.

Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, công tác bảo đảm ANTT được triển khai từ sớm, tập trung cao độ trong ngày 18/9 phục vụ tổng duyệt và ngày 19/9 diễn ra chương trình Lễ hội.

Cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực sân khấu, đại biểu và nhân dân tham dự chương trình của Lễ hội.

Theo đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các phường chủ động nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bố trí lực lượng, phương tiện bảo đảm an ninh trật tự Lễ hội Ánh sáng biên cương và tuyến diễu hành mô hình đèn lồng.

Trên cơ sở phương án chung, các lực lượng được tăng cường, bố trí phù hợp với từng vị trí, nhiệm vụ; trong đó Phòng Cảnh sát cơ động bố trí 80 cán bộ, chiến sĩ; Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ bố trí 1 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ thường trực tại khu vực tổ chức Lễ hội, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại các chốt và điều tiết phương tiện tại khu vực cầu Đông Kinh.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh lập chốt, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến đường rẽ vào khu vực đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh triển khai lực lượng bảo đảm ANTT tại khu vực tổ chức Lễ hội.

Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp Công an các phường tăng cường phân luồng từ xa, hướng dẫn phương tiện, bố trí điểm dừng, đỗ phù hợp, tuần tra, kiểm soát, bảo đảm giao thông thông suốt. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi gây rối trật tự công cộng và các vi phạm pháp luật khác; đồng thời tăng cường kiểm tra, phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ, duy trì lực lượng, phương tiện thường trực.

Công an các phường phối hợp cấp ủy, chính quyền tuyên truyền, vận động người dân, hộ kinh doanh và du khách chấp hành quy định về ANTT, TTATGT, trật tự đô thị, nhất là không bày bán hàng rong, dừng, đỗ phương tiện trên lòng đường, vỉa hè thuộc lộ trình diễu hành đèn lồng.

Hình ảnh tại Lễ hội.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, trách nhiệm cao và sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các lực lượng, Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả các phương án bảo đảm ANTT từ quá trình tổng duyệt đến chương trình khai mạc, chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ. Qua đó, góp phần bảo đảm tuyệt đối an toàn chương trình khai mạc, giữ vững ANTT, phục vụ nhân dân và du khách tham gia lễ hội, tạo dấu ấn về một Lễ hội Ánh sáng biên cương an toàn, văn minh, giàu bản sắc.