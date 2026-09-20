Phê chuẩn khởi tố Phó Tổng Giám đốc công ty sản xuất dầu nhờn giả

Đối tượng Đoàn Ngọc Cảnh và số dầu nhờn JP Mitsu HD50 liên quan vụ án. Ảnh: CACB

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đoàn Ngọc Cảnh đã tự ý cắt giảm nguyên liệu phụ gia trong quá trình sản xuất 82 xô dầu nhờn JP Mitsu HD50, dẫn đến sản phẩm không đạt chỉ tiêu chất lượng được công bố trên bao bì.

Cụ thể, chỉ tiêu Tổng trị số kiềm (TBN) của sản phẩm chỉ đạt 3,2 mgKOH/g, trong khi mức công bố là 6 mgKOH/g, tương đương 53,33% so với mức công bố.

Hiện, VKSND tỉnh Cao Bằng đang tích cực phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh (PC03) tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định.