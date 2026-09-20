Phê chuẩn khởi tố Phó Tổng Giám đốc công ty sản xuất dầu nhờn giả
Ngày 20/9, VKSND tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Đoàn Ngọc Cảnh (SN 1985, trú tại Hải Phòng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất Công ty cổ phần JPWAY Việt Nam) về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả", theo quy định tại Điều 192 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Đoàn Ngọc Cảnh đã tự ý cắt giảm nguyên liệu phụ gia trong quá trình sản xuất 82 xô dầu nhờn JP Mitsu HD50, dẫn đến sản phẩm không đạt chỉ tiêu chất lượng được công bố trên bao bì.
Cụ thể, chỉ tiêu Tổng trị số kiềm (TBN) của sản phẩm chỉ đạt 3,2 mgKOH/g, trong khi mức công bố là 6 mgKOH/g, tương đương 53,33% so với mức công bố.
Hiện, VKSND tỉnh Cao Bằng đang tích cực phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh (PC03) tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định.
Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/khoi-to/phe-chuan-khoi-to-pho-tong-giam-doc-cong-ty-san-xuat-dau-nhon-gia-206550.html