Trọn nghĩa tri ân

Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Lê Phạm Anh Minh cho biết: “Xã Đồng Lê có trên 1.000 đối tượng là người có công, thân nhân liệt sĩ. Chúng tôi xác định, việc hỗ trợ nhà ở cho người có công là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Do vậy, xã đã thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc để rà soát, lập danh sách, triển khai kế hoạch hỗ trợ nhà ở đúng đối tượng, phù hợp với hoàn cảnh của từng gia đình và đặc thù các thôn”.

Cán bộ xã Đồng Lê kiểm tra quá trình xây nhà ở cho các gia đình chính sách trên địa bàn - Ảnh: X.V

Năm 2026, toàn xã có 49 hộ người có công, thân nhân liệt sĩ có nhu cầu hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở. Trên cơ sở số lượng được tỉnh phân bổ và các nguồn lực hiện có, địa phương đã tập trung triển khai hỗ trợ, bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục đích. Đến nay, có 6 ngôi nhà của người có công, thân nhân liệt sĩ đã khởi công xây dựng, trong đó 5 nhà xây mới, 1 nhà sửa chữa; 1 nhà đã hoàn thiện, 5 nhà đang thực hiện.

Có 11 hộ là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở. Trong đó, có 5 nhà xây mới, 6 nhà sửa chữa. Đến nay, 6 nhà đã hoàn thiện, 5 nhà đang tiếp tục thi công.

Mỗi hộ xây dựng nhà mới được hỗ trợ 100 triệu đồng, hộ sửa chữa nhà được hỗ trợ 50 triệu đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ cho các hộ là 1,35 tỉ đồng từ các nguồn khác nhau. Ngoài ra, nhiều gia đình còn chủ động đối ứng kinh phí, huy động sự hỗ trợ của người thân và bà con lối xóm nên nhiều công trình được đẩy nhanh tiến độ và sớm hoàn thiện.

Một ngôi nhà của gia đình chính sách tại xã Đồng Lê đã xây dựng hoàn thành - Ảnh: X.V

Bà Hồ Thị Loan ở thôn Đồng Tiến là người có công với cách mạng. Lâu nay, bà sống trong căn nhà gỗ chật hẹp, xuống cấp nên mỗi mùa mưa bão đến, nỗi lo về nơi ăn chốn ở lại thường trực. Trước hoàn cảnh đó, UBND xã Đồng Lê đã xét duyệt hỗ trợ cho gia đình bà 100 triệu đồng để xây dựng nhà mới. Hiện ngôi nhà có diện tích gần 100m² đang được thi công, dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2027.

Với bà Loan, đây không đơn thuần là một công trình xây dựng mà còn là niềm mong mỏi đã ấp ủ suốt nhiều năm. “Được hỗ trợ làm nhà, tôi mừng lắm. Sắp tới, các con ở xa về sẽ có chỗ tá túc đàng hoàng. Mùa mưa bão tới, tôi cũng yên tâm chứ không phải lo lắng như trước nữa”, bà Loan chia sẻ.

Chung niềm vui có nhà ở mới là gia đình chị Trần Quý Anh ở thôn Đồng Tân. Bố chị Anh từng bị nhiễm chất độc hóa học và bản thân chị cũng bị ảnh hưởng bởi chất độc hoá học. Cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn, hai mẹ con chị lâu nay phải sinh sống trong căn nhà tạm bợ, xuống cấp.

Thấu hiểu hoàn cảnh đó, Nhà nước đã hỗ trợ gia đình chị 100 triệu đồng để xây dựng nhà mới. Với sự hỗ trợ kịp thời này, cùng nguồn lực gia đình huy động thêm, ngôi nhà có diện tích khoảng 80m² đã hoàn thành, giúp hai mẹ con chị có nơi ở ổn định, an toàn hơn. “Cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm, giúp đỡ để gia đình tôi làm được ngôi nhà mới. Tôi thấy đây là một chính sách vô cùng nhân văn, hợp lý và đầy trách nhiệm”, chị Anh chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở nguồn kinh phí hỗ trợ, quá trình xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình người có công tại xã Đồng Lê còn nhận được nhiều sự quan tâm khác. Trưởng thôn Đồng Tân Trần Minh cho biết: “Thực hiện chính sách hỗ trợ làm nhà ở cho người có công, cấp ủy, Ban công tác Mặt trận thôn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, đoàn thể, bà con trong thôn quan tâm, giúp đỡ các hộ dân trong quá trình làm nhà; vận động bà con hàng xóm đóng góp công sức; gia đình huy động thêm các nguồn lực để xây mới, sửa nhà đúng mục đích, thời gian”.

Nhờ chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, nhiều người có công ở xã Đồng Lê đã có cuộc sống ổn định hơn - Ảnh: X.V

Trước đó, từ năm 2013 đến hết tháng 6/2025, từ các chương trình, chính sách và nhiều nguồn lực khác nhau, huyện Tuyên Hóa (cũ) đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hàng trăm người có công, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn xã Đồng Lê với tổng kinh phí hàng chục tỉ đồng. Qua đó, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, giúp nhiều gia đình chính sách ổn định cuộc sống.

“Thời gian tới, xã tập trung đôn đốc các hộ đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa nhà ở; phối hợp với các thôn, tổ chức đoàn thể kịp thời tháo gỡ khó khăn, vận động thêm các nguồn lực để hỗ trợ những gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ còn thiếu kinh phí làm nhà ở. Cùng với đó, địa phương chú trọng kiểm tra chất lượng công trình, bảo đảm các ngôi nhà sau khi hoàn thành thực sự đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, an toàn trong mùa mưa bão”, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Lê Phạm Anh Minh cho biết thêm.