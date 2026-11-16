Hà Nội lại sắp đón không khí lạnh: Hôm nào chuyển rét? Nhiệt độ giảm ra sao?

Hà Nội có thể nóng hơn trong ngày 17/11

Nhiệt độ ở Hà Nội đang tăng, thời tiết ấm lên đáng kể.

Trong hôm nay, 16/11, nhiệt độ cao nhất vào buổi trưa và chiều có thể lên mức 30 - 31oC, nhiệt độ cảm nhận còn cao hơn mức đó khoảng 3 - 5oC. Vì vậy, nếu đứng ngoài trời nắng, nhiều người sẽ thấy khá nóng, tất nhiên không phải nóng so với mùa Hè mà là so với thời điểm giữa tháng 11.

Sang ngày mai, 17/11, nhiệt độ ở Hà Nội có thể tăng 1 - 2oC nữa, khiến cảm giác nóng vào buổi trưa và chiều trở nên rõ rệt hơn, thậm chí còn oi.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc trưa và chiều nay, 16/11. Ảnh: Ventusky, ICON.

Không khí lạnh có thể về Hà Nội từ chiều 18/11

Dù sao, thời tiết Hà Nội sẽ sớm thay đổi.

Dự báo trong ngày 18/11, một đợt không khí lạnh khá mạnh bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc. Khoảng chiều đến chiều tối cùng ngày, gió mùa Đông Bắc có thể về đến Hà Nội.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Hà Nội có khả năng giảm nhiệt mạnh và chuyển rét trong các ngày 19 - 21/11. Đặc biệt, trong ngày 20 - 21/11, nhiệt độ có thể duy trì dưới hoặc quanh mức 20oC suốt cả ngày, trời khá rét.

Hiện các mô hình lớn vẫn có sự chênh lệch trong dự báo về mức nhiệt độ cụ thể trong những ngày có không khí lạnh, nhưng khả năng Hà Nội chuyển rét trong khoảng thời gian nói trên là cao.

Dự báo của mô hình ICON về nhiệt độ cao nhất trong ngày 19/11 ở một số khu vực tại miền Bắc. Ảnh: Ventusky, ICON.

Cần lưu ý mưa dông khi không khí lạnh tràn về

Có một thời điểm đáng lưu ý là từ chiều 18/11 đến rạng sáng 19/11. Khi đó, không khí lạnh tràn về, Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc có thể xuất hiện mưa dông.

Vì vậy, ngày 18 - 19/11, người dân ra ngoài nên mang theo đồ che mưa, nếu gặp mưa to kèm gió mạnh thì nên nhanh chóng tìm nơi trú an toàn.