Đồng chí Bùi Thanh Hải được bổ nhiệm Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên

Quang cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Thành Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Bùi Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; điều động, bổ nhiệm đồng chí Vũ Việt Dũng, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Các quyết định có hiệu lực từ ngày 15/11/2026.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, phát biểu giao nhiệm vụ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Đăng Bình chúc mừng hai đồng chí được điều động, bổ nhiệm; đánh giá hai đồng chí có kinh nghiệm công tác cả ở cấp tỉnh và cơ sở, từng đảm nhiệm các cương vị lãnh đạo tại Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình trao các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Đồng chí tin tưởng, trên cương vị mới, hai đồng chí sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, cùng tập thể Văn phòng Tỉnh ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cấp ủy.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị hai đồng chí khẩn trương bàn giao, tiếp nhận công việc, bảo đảm hoạt động của cơ quan liên tục, thông suốt. Trước mắt tập trung rà soát, tham mưu đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2026; nhất là những nhiệm vụ chậm tiến độ, có nguy cơ không hoàn thành. Đồng thời chuẩn bị chu đáo chương trình công tác và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2027.

Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chúc mừng đồng chí Bùi Thanh Hải.

Đồng chí yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, thẩm định, đề xuất; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Đổi mới lề lối làm việc, tổ chức, điều phối chương trình công tác khoa học, hiệu quả; tăng cường theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của cấp ủy; đẩy mạnh chuyển đổi số, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin.

Đồng chí Nguyễn Thành Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, chúc mừng đồng chí Bùi Thanh Hải và đồng chí Vũ Việt Dũng.

Đồng chí Bùi Thanh Hải phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, đồng chí Bùi Thanh Hải trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; khẳng định đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn.

Đồng chí nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, cho biết sẽ cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch công tác với nhiệm vụ, trách nhiệm và tiến độ rõ ràng.

Các đồng chí đại diện Văn phòng Tỉnh ủy chúc mừng hai đồng chí được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, bổ nhiệm.

Trên cương vị mới, các đồng chí sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, nhanh chóng bắt tay vào công việc; cùng tập thể lãnh đạo xây dựng Văn phòng Tỉnh ủy đoàn kết, giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ, đề cao kỷ luật, kỷ cương; đổi mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ, lấy chất lượng, tiến độ và hiệu quả công việc làm thước đo kết quả thực hiện nhiệm vụ.