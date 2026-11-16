Thủ tướng Lê Minh Hưng trao đổi, tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước dự Hội nghị cấp cao ASEAN 49
Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 tại Philippines, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có các cuộc gặp và trao đổi song phương với lãnh đạo các nước nhằm rà soát, thúc đẩy các trọng tâm hợp tác.
Tại cuộc gặp với Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị; hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều.
Thủ tướng mong muốn Australia duy trì nguồn cung năng lượng ổn định, tháo gỡ rào cản thị trường và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-le-minh-hung-trao-doi-tiep-xuc-song-phuong-voi-lanh-dao-cac-nuoc-du-hoi-nghi-cap-cao-asean-49-post1148530.vnp