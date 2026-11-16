Thủ tướng Lê Minh Hưng trao đổi, tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước dự Hội nghị cấp cao ASEAN 49

Trước phản ánh về tình trạng bụi, đất rơi vãi trên các tuyến đường trong quá trình vận chuyển khoáng sản, UBND xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan chấp hành nghiêm quy định về thu hồi khoáng sản, bảo vệ môi trường và an toàn giao thông. Đáng chú ý, các phương tiện vận chuyển phải đăng ký danh sách, gắn bảng nhận diện để phục vụ công tác quản lý, giám sát.