Những ai ở Hà Nội được miễn phí vé xe buýt, metro?

Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP. Hà Nội, chính sách được thực hiện căn cứ Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND ngày 27-1-2026 và Nghị quyết số 40/2026/NQ-HĐND ngày 15-6-2026 của HĐND thành phố, bắt đầu triển khai từ ngày 15-11-2026.

Hà Nội chính thức triển khai chính sách miễn phí vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng đối với 2 nhóm đối tượng. Ảnh: Minh Vũ/NDO

Đáng chú ý, nhóm được hưởng ưu đãi đầu tiên là người có tài năng được Chủ tịch UBND TP. Hà Nội phê duyệt hưởng chính sách thu hút, trọng dụng. Không chỉ bản thân người có tài năng, các thành viên gia đình cũng được miễn 100% tiền vé, gồm cha, mẹ đẻ; cha, mẹ của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi dưới 18 tuổi.

Phạm vi miễn phí áp dụng trên toàn mạng xe buýt có trợ giá và hệ thống đường sắt đô thị của Hà Nội. Đây là chính sách đáng chú ý khi quyền lợi được mở rộng đến cả người thân của nhân lực chất lượng cao, góp phần tăng sức hấp dẫn trong chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài của Thủ đô.

Nhóm thứ hai được hưởng ưu đãi là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được phân công, bố trí hoặc có hợp đồng lao động làm việc trực tiếp, thường xuyên tại các khu công nghệ cao trên địa bàn Hà Nội.

Tuy nhiên, nhóm này chỉ được miễn phí vé tháng trên các tuyến xe buýt có trợ giá kết nối Khu công nghệ cao Hòa Lạc, gồm: 74, 88, 89, 107, 117, 119, E06TC và E07TC. Danh mục tuyến xe được cập nhật khi có tuyến mới được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc mở rộng diện miễn phí vé xe buýt, đường sắt đô thị được kỳ vọng góp phần hỗ trợ người dân giảm chi phí đi lại, khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng. Ảnh: D.L/NDO

Để được hưởng chính sách, người thuộc diện thụ hưởng đăng ký trực tuyến qua ứng dụng “Thẻ vé giao thông HN” trên điện thoại thông minh. Hồ sơ cơ bản gồm ảnh chân dung kích thước 3x4, chụp không quá 6 tháng và ảnh căn cước công dân 2 mặt.

Đối với người có tài năng, hồ sơ cần bổ sung bản xác nhận đối tượng theo mẫu của cơ quan sử dụng lao động, kèm quyết định tuyển dụng, công nhận người có tài năng. Thành viên gia đình phải có thêm giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về mối quan hệ với người được hưởng chính sách.

Đối với người lao động tại khu công nghệ cao, hồ sơ cần có xác nhận của cơ quan sử dụng lao động và Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp Hà Nội về việc đơn vị đang hoạt động tại khu công nghệ cao.

Thời gian xử lý hồ sơ tối đa 3 ngày làm việc. Thẻ vé điện tử có giá trị sử dụng ngay sau khi được phê duyệt. Thời hạn sử dụng được xác định theo thời gian phân công, bố trí công tác hoặc hợp đồng lao động của người được hưởng chính sách; trước khi hết hạn, người dùng phải xác nhận lại thông tin và thực hiện gia hạn trên ứng dụng.

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông Hà Nội lưu ý người sử dụng phải quét mã QR tại thiết bị kiểm soát vé ở cả cửa lên và cửa xuống để hệ thống ghi nhận đầy đủ hành trình.

Thẻ miễn phí không được cho mượn hoặc sử dụng bằng ảnh chụp màn hình mã QR. Trường hợp sử dụng sai đối tượng hoặc không đúng quy định, thẻ sẽ bị thu hồi và không được cấp lại.

Việc mở rộng diện miễn phí vé xe buýt, đường sắt đô thị được kỳ vọng góp phần hỗ trợ người dân giảm chi phí đi lại, khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng, đồng thời tạo thêm động lực thu hút nhân lực chất lượng cao đến làm việc và cống hiến cho Thủ đô.