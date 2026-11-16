Nâng tầm hợp tác nghị viện, hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh VGP/Nhật Bắc.

PV: Xin Thứ trưởng cho biết ý nghĩa, mục đích của chuyến công tác của lãnh đạo ta tham dự Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN lần thứ 47 (AIPA-47).

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang: Như các bạn đã biết, từ ngày 16-18/11/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ có hoạt động đối ngoại rất quan trọng, tham dự Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN lần thứ 47 (AIPA-47) tại Manila, Philippines. Đây là lần đầu tiên Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng AIPA trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, do đó, chuyến công tác này mang theo rất nhiều ý nghĩa. Tôi cho rằng có một số điểm nổi bật như sau:

Thứ nhất, chuyến công tác là hoạt động thiết thực triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng và định hướng đối ngoại của Quốc hội khóa XVI, gắn kết giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, phát huy vai trò, đóng góp của ngoại giao nghị viện và kênh hợp tác liên nghị viện khu vực trong xây dựng lòng tin, thúc đẩy đồng thuận chính sách và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác song phương và đa phương, đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và tranh thủ nguồn lực bên ngoài cho phát triển đất nước.

Thứ hai, chuyến công tác lần này của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng với hoạt động tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, là chuỗi hoạt động thể hiện sự coi trọng, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam đối với ASEAN cũng như AIPA. Quốc hội Việt Nam là thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm của AIPA, sẵn sàng cùng các Nghị viện thành viên tạo điều kiện thuận lợi về pháp lý, giám sát và đôn đốc thực thi các cam kết, chuyển hóa các thỏa thuận thành những hành động cụ thể. Dự kiến, Đoàn ta sẽ đề xuất và đồng bảo trợ một số dự thảo Nghị quyết nhằm tăng cường hợp tác liên nghị viện trong phòng ngừa và quản trị rủi ro, hiểu biết và thông tin giữa người dân ASEAN, nâng cao vai trò của nghị viện trong đổi mới mô hình phát triển và nâng cao sức chống chịu và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế ASEAN, thúc đẩy sự tham gia và vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong quản trị trí tuệ nhân tạo... Qua đó, góp phần đưa hợp tác nghị viện khu vực ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả; hướng tới hiện thực hoá Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, củng cố và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực.

Thứ ba, chuyến công tác cũng là dịp để Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có các cuộc tiếp xúc song phương, trao đổi với Lãnh đạo nước chủ nhà Philippines cùng các trưởng đoàn khác, qua đó, thể hiện sự ủng hộ của Việt Nam đối với Philippines trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2026 và Chủ tịch AIPA-47, góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Tăng cường Việt Nam - Philippines và quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp; tăng cường quan hệ, thúc đẩy hợp tác song phương với các nghị viện thành viên và nghị viện quan sát viên AIPA.

PV: Thứ trưởng đánh giá thế nào về vai trò của AIPA trong tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN thời gian qua cũng như những đóng góp của Việt Nam trong tiến trình này?

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang: Qua gần 50 năm hình thành và phát triển, AIPA đã trở thành diễn đàn nghị viện khu vực ngày càng lớn mạnh, đồng hành và gắn bó chặt chẽ với ASEAN trong mọi chặng đường phát triển. Thông qua nội luật hóa cam kết, hài hòa hóa pháp luật, giám sát thực thi, bảo đảm nguồn lực, AIPA đã đồng hành cùng các chính phủ đưa các cam kết khu vực vào cuộc sống và đưa tiếng nói của người dân vào quá trình hoạch định chính sách. Các nghị quyết của AIPA ngày càng thực chất, bám sát các ưu tiên của ASEAN trên cả ba trụ cột. Cơ chế đối thoại giữa lãnh đạo ASEAN và AIPA cùng quan hệ ngày càng mở rộng với các nghị viện quan sát viên đã góp phần củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực.

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh BNG phát.

Trước những biến động nhanh chóng và phức tạp của cục diện thế giới, ASEAN đang đứng trước yêu cầu bức thiết phải nâng cao năng lực thích ứng, thắt chặt đoàn kết và củng cố vai trò trung tâm. Trước bối cảnh đó, AIPA-47 với chủ đề “Nghị viện bảo đảm một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm” khẳng định quyết tâm của các nghị viện thành viên trong việc sát cánh cùng Chính phủ thông qua các nỗ lực lập pháp, giám sát và ngoại giao nghị viện. Đặc biệt, đây là kỳ Đại hội đồng đầu tiên kể từ khi ASEAN bắt đầu triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045. Sự kiện vì thế càng có ý nghĩa quan trọng trong việc đóng góp vào mục tiêu duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy phát triển bền vững và bảo đảm mọi người dân được hưởng lợi từ tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Kể từ khi gia nhập năm 1995, Quốc hội Việt Nam luôn tham gia AIPA với tinh thần chủ động, tích cực, có trách nhiệm. Việt Nam đã ba lần đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch AIPA vào các năm 2002, 2010 và 2020. Việt Nam cũng đưa ra nhiều sáng kiến được các nước đánh giá cao, trong đó có Hội nghị Nghị sĩ trẻ AIPA, nay đã trở thành hoạt động thường niên. Tại các kỳ Đại hội đồng gần đây, các nghị quyết do Việt Nam đề xuất đều được thông qua với sự đồng thuận cao. Các nghị quyết này góp phần thúc đẩy hợp tác khu vực trong các lĩnh vực ưu tiên như kinh tế số, chuyển đổi số, an ninh mạng, thương mại nội khối và phát huy vai trò của ngoại giao nghị viện trong duy trì hòa bình, ổn định khu vực. Quốc hội Việt Nam cũng tích cực triển khai các nghị quyết AIPA thông qua hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng và ngoại giao nghị viện.

Tôi tin tưởng rằng chuyến công tác của Lãnh đạo ta sẽ thành công tốt đẹp, góp phần tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của Quốc hội Việt Nam tại AIPA, cùng các nghị viện thành viên xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, phát triển bao trùm, bền vững và lấy người dân làm trung tâm.

PV: Xin cảm ơn Thứ trưởng.