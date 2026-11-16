7 cây cầu mới định hình mạng lưới giao thông hai bờ sông Hồng

Nhìn từ trên cao, những trụ cầu dần vươn lên ở đôi bờ sông Hồng. Các mũi thi công được tổ chức liên tục, những hạng mục dần thành hình.

7 dự án cầu vượt sông Hồng sẽ mở rộng không gian Hà Nội. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Theo số liệu cập nhật của UBND TP Hà Nội đến đầu tháng 11, tiến độ thi công của 7 dự án cầu vượt sông Hồng có sự khác biệt. Cụ thể, cầu Hồng Hà đạt 53,4% khối lượng thi công, cầu Mễ Sở đạt 50,1%, cầu Trần Hưng Đạo đạt 54,2%, cầu Tứ Liên đạt 26,8%, cầu Ngọc Hồi đạt 26%, cầu Thượng Cát đạt 20% và cầu Vân Phúc đạt 35,6%.

Kiểm tra tại công trường, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường yêu cầu các đơn vị tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, bám sát tiến độ. Trên cơ sở mặt bằng đã được bàn giao, các đơn vị tranh thủ điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án theo kế hoạch, đồng thời vượt tiến độ ở những hạng mục có điều kiện triển khai tốt.

Sau hơn một năm triển khai, các dự án cầu vượt sông Hồng đã có những chuyển biến rõ nét. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường nhấn mạnh, việc hoàn thành các dự án đúng tiến độ sẽ góp phần giảm chi phí cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho người dân và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tới.

Cầu Trần Hưng Đạo chia sẻ áp lực giao thông nội đô

Khác với các dự án chủ yếu đảm nhiệm kết nối vành đai hoặc cửa ngõ, cầu Trần Hưng Đạo có vai trò trực tiếp hơn trong việc tăng năng lực vượt sông giữa khu vực trung tâm và phía Đông Hà Nội. Cầu và đường dẫn dài 4,18km, điểm đầu tại khu vực nút giao Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông (phường Cửa Nam), điểm cuối kết nối với phố Nguyễn Sơn (phường Bồ Đề). Tổng mức đầu tư dự án khoảng 16.226 tỷ đồng.

Cầu Trần Hưng Đạo khi hoàn thành sẽ chia sẻ áp lực lên giao thông nội đô Hà Nội. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Theo thiết kế, phần cầu chính dài khoảng 870m, sử dụng kết cấu vòm thép. Theo tiến độ, cầu Trần Hưng Đạo phải hoàn thành trước ngày 30-6-2027.

Cập nhật đến đầu tháng 11, toàn bộ 128 cọc khoan nhồi và 7 bệ trụ cầu chính đã hoàn thành; 5 trụ giữa sông cơ bản hoàn thành phần kết cấu. Các nhà thầu đang duy trì 28 mũi thi công để triển khai các hạng mục tiếp theo.

Đến nay, 5 trụ giữa sông cơ bản hoàn thành phần kết cấu. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Cầu Hồng Hà: Mắt xích trên Vành đai 4

Trong 7 dự án, cầu Hồng Hà giữ vai trò quan trọng trên tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Công trình dài khoảng 6km, kết nối khu vực Ô Diên và Mê Linh của Hà Nội, có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 10-2025.

Cầu Hồng Hà giữ vai trò quan trọng trên tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Sau 1 năm triển khai, những trụ cầu bê tông cốt thép của cầu Hồng Hà lần lượt vươn cao giữa lòng sông. Cầu dự kiến thông xe kỹ thuật vào tháng 7-2027, góp phần hoàn thiện tuyến vành đai chiến lược của Thủ đô.

Cầu Hồng Hà dự kiến thông xe kỹ thuật vào tháng 7-2027. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Cầu Thượng Cát: Hoàn thiện trục Vành đai 3,5

Nằm ở phía Tây Bắc Hà Nội, cầu Thượng Cát được xác định là một công trình quan trọng trên trục Vành đai 3,5, góp phần kết nối khu vực hai bên sông Hồng và tăng cường liên hệ với các tuyến đường vành đai, đường hướng tâm.

Cầu Thượng Cát đạt 20% tiến độ thi công. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Dự án có tổng mức đầu tư phần xây dựng là 7.302 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến khoảng 5,4km. Theo thiết kế, cầu chính sử dụng kết cấu dây văng, đoạn vượt sông Hồng dài khoảng 780m. Điểm đầu dự án nằm trên đường Kỳ Vũ, khu vực phường Thượng Cát; điểm cuối kết nối Quốc lộ 23B tại khu vực xã Thiên Lộc.

Máy móc, thiết bị hoạt động liên tục, công nhân tập trung lắp đặt cốt thép, thi công bệ và thân trụ cầu. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Khi hoàn thành, cầu Thượng Cát bổ sung hướng kết nối quan trọng giữa khu vực Tây Bắc với các khu vực khác của Hà Nội. Cùng với đường Vành đai 3,5, công trình được kỳ vọng tạo thuận lợi cho việc phân bổ lưu lượng giao thông, mở rộng khả năng tiếp cận các khu đô thị và tăng sức kết nối giữa các khu vực đang phát triển ở hai bên bờ sông.

Cầu Tứ Liên nối trung tâm Hà Nội với phía Bắc

Cầu Tứ Liên là một trong những dự án có quy mô lớn, được kỳ vọng tạo thêm trục kết nối từ khu vực trung tâm Hà Nội qua sông Hồng đến Đông Anh và các khu vực phía Bắc. Tuyến cầu cũng được đặt trong định hướng tăng cường kết nối với mạng lưới giao thông khu vực, trong đó có hướng đi sân bay Gia Bình (TP Bắc Ninh).

Nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục trụ tháp, dầm chủ và cáp văng cầu chính. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Công nhân thi công tại dự án. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu có tổng chiều dài 5,15km, điểm đầu kết nối với đường Nghi Tàm (phường Tây Hồ), điểm cuối qua nút giao với đường Trường Sa (xã Đông Anh). Cầu chính sử dụng kết cấu dây văng, dài khoảng 1km, rộng 43m; hai đầu cầu được tổ chức các nút giao nhằm kết nối với mạng lưới đường hiện hữu.

Đến tháng 11-2026, các hạng mục trụ tháp chính, cầu dẫn, nút giao và hầm chui được triển khai đồng thời. Tại hai trụ tháp chính, nhà thầu đã hoàn thành hệ thống cọc khoan nhồi và bệ trụ, tiếp tục thi công thân tháp, dầm ngang cùng các hạng mục liên quan.

Các hạng mục trụ tháp chính, cầu dẫn, nút giao và hầm chui được triển khai đồng thời. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Dự án cầu Tứ Liên với tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ, dự kiến hoàn thành trong năm 2027. Công trình đồng thời tạo điều kiện kết nối hạ tầng, thúc đẩy phát triển đô thị tại Đông Anh và các khu vực lân cận.

Cầu Ngọc Hồi: Tăng kết nối phía Nam

Ở phía Nam Thủ đô, cầu Ngọc Hồi là mắt xích quan trọng trên tuyến Vành đai 3,5, kết nối Hà Nội với tỉnh Hưng Yên. Dự án cầu và đường dẫn hai đầu có tổng chiều dài khoảng 7,5km, trong đó đoạn qua Hà Nội khoảng 5,2km và đoạn qua Hưng Yên khoảng 2,3km.

Cầu Ngọc Hồi là mắt xích quan trọng trên tuyến Vành đai 3,5, kết nối Hà Nội với tỉnh Hưng Yên. Ảnh: QUANG THÁI

Riêng cầu chính dài khoảng 680m, sử dụng kết cấu dây văng với nhịp chính dài khoảng 350m, trụ tháp cao 126m, tổng mức đầu tư dự án gần 11.844 tỷ đồng. Quy mô công trình hướng tới tạo thêm hành lang giao thông qua sông Hồng, phục vụ nhu cầu đi lại giữa khu vực phía Nam Hà Nội với các địa bàn của Hưng Yên.

Đến đầu tháng 11-2026, các hạng mục cầu chính, cầu dẫn và đường đầu cầu đang được triển khai đồng loạt. Thành phố thúc đẩy tiến độ với mục tiêu thông xe kỹ thuật trước Hội nghị APEC 2027.

Dự kiến, cầu Ngọc Hồi hoàn thành vào tháng 8-2027. Ảnh: QUANG THÁI

Khi kết nối đồng bộ với các tuyến đường dẫn và Vành đai 3,5, công trình sẽ tạo thêm lựa chọn vận tải giữa Hà Nội với Hưng Yên, hỗ trợ giao thương và giảm áp lực cho những tuyến giao thông đang đảm nhiệm phần lớn lưu lượng liên tỉnh.

Cầu Mễ Sở: Tăng năng lực kết nối liên vùng

Cùng với cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở là một trong những công trình quan trọng trên tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Dự án góp phần hình thành thêm hướng vượt sông Hồng ở phía Nam, tăng kết nối giữa Hà Nội với Hưng Yên và mạng lưới giao thông liên vùng.

Cầu Mễ Sở là một trong những công trình quan trọng trên tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Ảnh: QUANG THÁI

Dự án cầu Mễ Sở và đường dẫn hai đầu có chiều dài gần 14km, có tổng mức đầu tư khoảng 4.900 tỷ đồng. Đến đầu tháng 11, khối lượng thi công cầu Mễ Sở đạt 50,1%. Trên công trường, máy móc và nhân lực đang khẩn trương thi công, từng nhịp cầu dần thành hình. Dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 10-2027. Vai trò của cầu Mễ Sở gắn chặt với hiệu quả khai thác toàn tuyến Vành đai 4.

Cầu Vân Phúc: Mở thêm cửa ngõ Tây Bắc

Khởi công ngày 19-8-2025, cầu Vân Phúc là dự án có ý nghĩa tăng cường kết nối Hà Nội với tỉnh Phú Thọ và các địa phương khu vực Tây Bắc. Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 3.443 tỷ đồng, điểm đầu giao với Quốc lộ 32 thuộc khu vực Phúc Thọ, điểm cuối kết nối với tuyến đường từ đê tả sông Hồng đến cầu Vân Phúc tại ranh giới Hà Nội và Phú Thọ.

Sau hơn 1 năm triển khai, dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc vượt sông Hồng nối TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ đang dần thành hình. Ảnh: QUANG THÁI

Theo thiết kế, toàn tuyến dài khoảng 7,77km, trong đó cầu Vân Phúc dài gần 3km, gồm cầu cạn, cầu dẫn và cầu chính vượt sông. Tuyến đường kết nối với Quốc lộ 32 được thiết kế quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ; phần cầu có 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, vận tốc thiết kế của toàn tuyến đạt 80km/giờ.

Đến nay, các hạng mục cọc khoan nhồi, cầu dẫn, cầu cạn và dầm đang được đẩy nhanh. Mục tiêu đặt ra là thông xe kỹ thuật vào giữa quý 3-2027, hoàn thành toàn bộ công trình trong quý 4-2027.