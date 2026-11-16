Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh: Đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành VHTTDL

Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh; Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng; Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương; Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Nguyễn Tuấn Linh và các đại biểu tham dự lễ chào cờ

Buổi lễ diễn ra trong không khí hướng tới kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24.11.1946 - 24.11.2026), Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23.11 và 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11.1930 - 18.11.2026).

Tham dự buổi lễ có Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh; Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng.

Cùng tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương; Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Nguyễn Tuấn Linh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị, cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại trụ sở Bộ.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, từ khi thành lập, Đảng và Nhà nước ta đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho sự nghiệp phát triển văn hóa. Tháng 11.1946, ngay sau khi đất nước giành độc lập, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Tại sự kiện lịch sử này, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”.

Tám mươi năm sau sự kiện có ý nghĩa lịch sử ấy, tháng 11.2026 đánh dấu một dấu mốc đặc biệt khi Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước, ngay sau Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23.11. Cùng với đó là Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc.

Theo Bộ trưởng, đây là niềm vui, niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là những người công tác trong lĩnh vực văn hóa, bởi những sự kiện này góp phần khẳng định giá trị, bản sắc và vai trò của văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Đề cập ý nghĩa của nghi lễ chào cờ, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho rằng, hình ảnh cờ Tổ quốc, cờ Đảng tung bay trên nền Quốc ca hùng tráng là biểu tượng thiêng liêng, đẹp đẽ của ý chí, bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng Việt Nam. Những giá trị ấy được hun đúc từ mỗi con người Việt Nam, từ sự cống hiến, hy sinh của biết bao thế hệ.

Lãnh đạo Bộ và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ

“Nghi lễ chào cờ tại trụ sở Bộ VHTTDL hôm nay vì vậy mang ý nghĩa thật đặc biệt. Cờ Tổ quốc, cờ Đảng tung bay trên nền Quốc ca hùng tráng chính là biểu tượng thiêng liêng và đẹp đẽ nhất của ý chí, của bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng Việt Nam, được hun đúc bởi mỗi con người Việt Nam, bởi sự cống hiến, hy sinh của biết bao nhiêu thế hệ, nhắc nhở mỗi chúng ta sống có ích, có trách nhiệm hơn mỗi ngày; để lòng yêu nước và những giá trị tốt đẹp của văn hóa, của đất nước, của con người được hòa quyện, gắn kết, tạo nguồn lực, trở thành động lực quan trọng và sức mạnh mềm của quốc gia vì sự phát triển vững bền và trường tồn của dân tộc”- Bộ trưởng khẳng định.

Nhấn mạnh yêu cầu đặt ra đối với ngành trong giai đoạn phát triển mới, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho rằng, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy, cách làm và phương thức đo lường kết quả, bảo đảm đánh giá thực chất sự đóng góp của từng lĩnh vực vào tăng trưởng và phát triển.

Quang cảnh lễ chào cờ tại trụ sở Bộ VHTTDL

Bộ trưởng lưu ý, việc ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản trị, chất lượng sản phẩm, mở rộng không gian phát triển, tiết kiệm thời gian, nhân lực, gia tăng giá trị và năng lực cạnh tranh, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác quốc tế.

Từ yêu cầu đó, Bộ trưởng đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành tích cực đổi mới sáng tạo, đề cao trách nhiệm cá nhân, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, chuẩn mực trong văn hóa công vụ và văn hóa ứng xử; phát huy tinh thần gương mẫu, tận tụy, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Đối với các đơn vị, Bộ trưởng yêu cầu không ngừng tìm giải pháp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ và hiệu quả công việc. Cùng với đó là tăng cường đoàn kết, chia sẻ, phát huy vai trò nêu gương, trách nhiệm của người đứng đầu, chủ động hỗ trợ lẫn nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Theo Bộ trưởng, tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm công dân và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hơn bao giờ hết cần được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, những kết quả cụ thể, thay vì chỉ dừng lại ở nhận thức hay khẩu hiệu.

Bộ trưởng bày tỏ mong muốn mỗi cá nhân, mỗi đơn vị và toàn cơ quan Bộ VHTTDL, toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trọng trách được giao, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Lãnh đạo Bộ VHTTDL và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ

Lễ chào cờ chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 không chỉ là hoạt động có ý nghĩa chính trị, tư tưởng mà còn góp phần lan tỏa niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và tinh thần đoàn kết trong đội ngũ những người làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch. Qua đó, khơi dậy quyết tâm đưa các giá trị văn hóa thấm sâu vào hoạt động công vụ, trở thành động lực trong thực hiện nhiệm vụ của mỗi cá nhân, đơn vị và toàn ngành.