Tăng cường kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Rà soát giá thuốc góp phần tiết kiệm chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ảnh minh hoạ

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa cho biết, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát thanh toán BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) điện tử, trong 10 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 168,1 triệu lượt khám, chữa bệnh BHYT, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng chi phí các cơ sở y tế đề nghị thanh toán đạt 150.600 tỷ đồng, tăng gần 16.000 tỷ đồng.

Đến hết tháng 10, tỷ lệ sử dụng dự toán chi khám, chữa bệnh BHYT toàn quốc đạt 96,6%. Một số địa phương đã vượt dự toán, trong đó Cà Mau đạt 106,814%, Quảng Ninh 101,638% và Thanh Hóa 100,436%.

Theo BHXH Việt Nam, chi phí xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thuốc và ngày giường tăng tại một số cơ sở y tế. Đáng chú ý, một số bệnh viện chuyên sâu, bệnh viện có kỹ thuật cao ghi nhận chi phí BHYT tăng liên tục qua nhiều kỳ.

Ứng dụng kỹ thuật cao trong điều trị cũng làm tăng chi phí khám, chữa bệnh BHYT. Ảnh: NGỌC DUNG

Đối với thuốc điều trị, việc rà soát giá đã giúp giảm giá 710 mặt hàng, với tổng số tiền khoảng 302,1 tỷ đồng. Hà Nội giảm nhiều nhất, với 172,8 tỷ đồng; TPHCM giảm 47,5 tỷ đồng. BHXH Việt Nam cũng đề nghị các cơ sở y tế lựa chọn thuốc có giá phù hợp, bảo đảm hiệu quả điều trị; thực hiện cấp thuốc dài ngày cho người mắc bệnh mạn tính theo quy định.

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố tăng cường giám định, phân tích dữ liệu, kịp thời phát hiện các khoản chi bất thường. Với cơ sở có chi phí tăng cao, cần làm rõ nguyên nhân, yêu cầu giải trình và chấn chỉnh những khoản chi chưa phù hợp.