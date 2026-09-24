Triều Tiên thử pháo phản lực nâng cấp

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, loại đạn pháo phản lực dẫn đường 240mm nâng cấp được trang bị hệ thống dẫn đường chính xác tự động, có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách tới 100km trong chế độ bay đạn đạo và 115km trong chế độ bay kết hợp lượn.

Triều Tiên khẳng định cuộc thử nghiệm đã kiểm chứng độ chính xác và khả năng tác chiến của loại vũ khí này. Việc phát triển loại đạn pháo phản lực có tầm bắn mở rộng sẽ tạo ra sự thay đổi đáng kể về khả năng sẵn sàng hỏa lực tại khu vực biên giới phía Nam.

Cũng theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, việc xây dựng lực lượng pháo binh mạnh là một nội dung cơ bản trong chiến lược xây dựng quốc phòng của Triều Tiên.