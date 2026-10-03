Triều Tiên phóng tên lửa sau khi Hàn Quốc yêu cầu xin lỗi

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap)

Theo JCS, tên lửa được phóng từ Wonsan vào 6h30 sáng (giờ địa phương), bay qua quãng đường khoảng 700km.

Vụ phóng diễn ra sau khi bà Kim Yo Jong - em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, ra tuyên bố bác bỏ yêu cầu xin lỗi của Seoul liên quan đến vụ nổ mìn ở biên giới.

Hàn Quốc nói rằng những quả mìn của Triều Tiên đã gây ra vụ nổ khiến 2 binh sĩ Hàn Quốc bị thương nặng, khi họ đang thực hiện nhiệm vụ trinh sát bên trong khu vực phi quân sự rộng 4 km.

Đầu tuần này, quân đội Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên xin lỗi và có các biện pháp chịu trách nhiệm về vụ nổ. Bình Nhưỡng kiên quyết phủ nhận liên quan, cáo buộc Seoul ngụy tạo kết quả điều tra nhằm đổ lỗi cho Triều Tiên.

Ngày 1/10, Tổng thống Lee Jae Myung cam kết sẽ kiên trì tìm kiếm những biện pháp thiết thực nhằm giảm căng thẳng quân sự giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.

“Chính phủ của tôi sẽ nhất quán theo đuổi các biện pháp thiết thực nhằm giảm căng thẳng quân sự giữa hai miền Triều Tiên. Những nút thắt trong quan hệ liên Triều cực kỳ phức tạp, nhưng chúng ta sẽ từng bước, kiên trì và nhẫn nại tháo gỡ chúng”, ông Lee nói.

Ông cho rằng hòa bình và thịnh vượng phải được tạo dựng bằng “chính đôi tay của chúng ta”, đồng thời nhấn mạnh rằng “hình thức an ninh chắc chắn nhất là một nền an ninh khiến xung đột trở nên không cần thiết, nói cách khác, là nền an ninh tạo ra hòa bình”.

Ông cũng mời Triều Tiên cùng Seoul bước vào “con đường khôi phục lòng tin và nối lại đối thoại”.

Tổng thống Hàn Quốc cho biết ông “vẫn nặng lòng” với 2 binh sĩ bị thương trong vụ nổ mìn, gọi đây là “sự cố đáng tiếc”.

Ngày 2/10, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young đề xuất tiến hành đàm phán với Triều Tiên để giải quyết các vấn đề dọc biên giới, sau khi quân đội Hàn Quốc quy trách nhiệm cho Triều Tiên về vụ nổ mìn.

Ông Chung cho rằng đường biên giới ngày càng khó nhận biết là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến vụ nổ tại DMZ.

Bà Kim Yo Jong đã đưa ra một tuyên bố khác để bác bỏ trách nhiệm về vụ việc, đồng thời chế giễu cam kết của Tổng thống Lee về việc giảm căng thẳng quân sự giữa hai miền.

Bà cũng bác bỏ đề xuất đối thoại của Bộ trưởng Thống nhất Chung Dong-young nhằm làm rõ Đường Phân giới Quân sự, gọi đề xuất này là “lời lẽ một chiều đầy ảo tưởng, không đáng để đáp lại”.

Trong những năm gần đây, Triều Tiên liên tục có những hành động cứng rắn với Hàn Quốc, sau khi từ bỏ mục tiêu thống nhất hai miền và gọi Hàn Quốc là “kẻ thù chính” của mình.