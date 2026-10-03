Châu Âu cảnh báo “lằn ranh” Điều 5 của NATO với Nga

Phát biểu trước báo giới ngày 2/10, ông Kubilius nói: “Nếu Nga nhằm vào các nhà máy của chúng tôi trên lãnh thổ châu Âu, đó sẽ là Điều 5”. Một trợ lý của quan chức EU sau đó làm rõ rằng ông Kubilius đề cập cụ thể đến trường hợp nhà máy bị không kích hoặc tấn công bằng tên lửa.

Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo các nhà máy tại Châu Âu sản xuất vũ khí cho Ukraine có thể trở thành “mục tiêu quân sự tiềm tàng” của Moscow.

Bà Zakharova cho rằng các nước châu Âu đang trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột thông qua việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Bà đồng thời cảnh báo không nên cho rằng các cơ sở sản xuất vũ khí bên ngoài lãnh thổ Ukraine sẽ được an toàn.

Căng thẳng tiếp tục gia tăng khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 1/10 nói Moscow đang theo dõi các cơ sở sản xuất vũ khí tại châu Âu cung cấp vũ khí cho Kyiv. Tuy nhiên, ông Putin không nói Nga sẽ tấn công các cơ sở này mà gọi đây là một “mối đe dọa”.

Điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương quy định một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào một hoặc nhiều thành viên NATO được xem là cuộc tấn công nhằm vào toàn bộ liên minh. Tuy nhiên, quyết định về việc một vụ việc cụ thể có thuộc phạm vi Điều 5 hay không và cách thức phản ứng là vấn đề được các đồng minh NATO xem xét, quyết định.

Cảnh báo mới nhất diễn ra trong bối cảnh châu Âu ghi nhận một số vụ việc đáng ngờ liên quan đến các cơ sở quốc phòng. Estonia ngày 29/9 cho biết cơ quan an ninh nước này xác định một vụ phóng hỏa tại cơ sở của công ty quốc phòng Milrem Robotics ở Tallinn hồi tháng 8 là hành động phá hoại do tình báo Nga chỉ đạo. Moscow đã bác bỏ các cáo buộc liên quan.

Những tuyên bố trên đặt các cơ sở sản xuất quốc phòng tại châu Âu vào một vị trí nhạy cảm hơn trong bối cảnh các nước NATO đang tăng cường sản xuất và hỗ trợ quân sự cho Ukraine.