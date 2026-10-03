Ông Trump dọa sẽ làm điều này nếu Hàn Quốc nói 'không' với dự án LNG tại Alaska

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/10 đã gây sức ép buộc Hàn Quốc phải đầu tư vào một dự án khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tại Alaska, mà ông khẳng định quốc gia châu Á này sẽ tham gia, đồng thời tuyên bố sẽ buộc Seoul phải trả nhiều tiền hơn nếu họ không thực hiện khoản đầu tư.

Ông Trump đưa ra tuyên bố này trong một cuộc trao đổi với báo chí tại Nhà Trắng, 2 ngày sau khi ông công bố gói dự án đầu tư đầu tiên của Hàn Quốc vào Mỹ theo thỏa thuận thương mại song phương đạt được năm ngoái.

Gói này bao gồm dự án LNG kể trên, việc xây dựng một nhà máy điện khí tại Texas và 8 nhà máy điện hạt nhân quy mô lớn. Về dự án LNG, phía Seoul cho biết họ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có tham gia hay không.

"Tôi không hề vội vàng kết luận. Ý tôi là, họ đã có mặt ở đó và có đại diện tham dự", ông Trump nói với các phóng viên. "Và hãy chờ xem, nếu họ không muốn làm thì cũng chẳng sao cả. Chỉ là tôi sẽ tính phí họ cao hơn thôi".

Sau khi hỏi một phóng viên: "Họ nói là họ chưa ký sao?", ông Trump nói tiếp: "Hãy bảo họ rằng nếu không sớm ký kết, tôi sẽ tăng gấp đôi mức phí đó".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: MEMO

Hiện vẫn chưa rõ ông Trump định "tính phí" gì đối với Hàn Quốc nếu Seoul không đồng ý đầu tư vào dự án tại Alaska.

Tuy nhiên, xét đến việc Washington đã đồng ý giảm thuế suất đối với hàng hóa Hàn Quốc từ 25% xuống còn 15% để đổi lấy cam kết đầu tư của Hàn Quốc vào Mỹ, thì khoản phí này được cho là ám chỉ việc tăng thuế.

Trước đó, vào ngày 30/9, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết Hàn Quốc sẽ đầu tư hơn 50 tỷ USD vào dự án tại Alaska này.

Tuy nhiên, chính phủ Hàn Quốc đã lên tiếng phản bác, khẳng định rằng bất kỳ khoản đầu tư nào vào dự án này cũng chỉ có thể được triển khai sau khi đã đánh giá kỹ lưỡng về tính khả thi kinh tế cũng như các yếu tố khác.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott phát biểu trước các phóng viên tại Trung tâm Báo chí Nước ngoài ở Washington rằng, các dự án đầu tư của Hàn Quốc vào Mỹ sẽ mang lại lợi ích thực sự cho người dân cả hai nước.

Khi được hỏi về sự khác biệt trong quan điểm giữa hai chính phủ liên quan đến dự án LNG ở Alaska và các vấn đề khác, vị phát ngôn viên cho rằng điều quan trọng nhất là hai bên đã đạt được thỏa thuận.

Dự án LNG bao gồm việc xây dựng một đường ống dẫn khí đốt dài 1.298 km từ North Slope – khu vực có trữ lượng khí đốt tự nhiên đã được kiểm chứng rất lớn – đến miền Nam Alaska để vận chuyển loại nhiên liệu này; tại đây, khí đốt sẽ được làm lạnh thành dạng lỏng (LNG) để xuất khẩu sang châu Á.

Minh Đức (Theo Korea Times, SE Daily)