Chỉ huy lữ đoàn 'Bóng ma Kiev' thiệt mạng, nghi bị Su-35S Nga bắn hạ

Bộ tư lệnh Không quân Ukraine ngày 1/10 thông báo, đại úy Marat Redvanovich Mambetov, 25 tuổi, phi công chỉ huy thuộc Lữ đoàn Không quân Chiến thuật số 40, đã thiệt mạng khi thực hiện nhiệm vụ trên một chiếc MiG-29.

Chiếc máy bay khi đó đang tiến hành đòn tập kích bằng tên lửa và bom nhằm vào lực lượng Nga trên mặt trận.

Theo thông báo, tiêm kích MiG-29 bị tên lửa đối phương đánh trúng trong lúc làm nhiệm vụ. Đại úy Mambetov kịp phóng ghế thoát hiểm nhưng không sống sót. Không quân Ukraine không công bố vị trí xảy ra sự việc và các chi tiết khác của nhiệm vụ.

AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu nguồn mở về chiến sự, đưa ra nhận định rằng tiêm kích MiG-29 có thể đã bị một chiếc Su-35S Nga bắn hạ bằng tên lửa đối không tầm xa R-37M.

Theo AMK Mapping, tiêm kích MiG-29 thực hiện đòn đánh bằng bom lượn nhằm vào các vị trí Nga tại khu vực Orekhov thuộc tỉnh Zaporizhzhia, sau đó bay về phía tây qua thành phố Zaporizhzhia do Ukraine kiểm soát.

Cùng thời điểm, một tiêm kích hạng nặng Su-35S Nga được cho là đang tuần tra trên khu vực làng Mykhailivka do Nga kiểm soát, cách chiếc MiG-29 Ukraine 70-75 km.

AMK Mapping cho rằng tiêm kích Su-35S đã phóng 2 tên lửa đối không R-37M. Một vụ nổ sau đó được ghi nhận gần làng Dolinskoe, phía tây sông Dnipro, và được tài khoản này nhận định có thể liên quan đến chiếc MiG-29.

Tuy nhiên, đây mới là nhận định dựa trên dữ liệu nguồn mở. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin này.

Phía Ukraine cũng chưa xác nhận loại tên lửa hoặc máy bay Nga liên quan đến vụ việc.

Lữ đoàn Không quân Chiến thuật số 40 hiện vận hành các tiêm kích MiG-29 và máy bay huấn luyện L-39M1.

Đơn vị được trao danh hiệu "Bóng ma Kiev" vào năm 2024, gắn với hình tượng các phi công Ukraine tham gia bảo vệ bầu trời Kiev trong những ngày đầu xung đột.

Câu chuyện về "Bóng ma Kiev" từng lan truyền mạnh trên mạng xã hội năm 2022, với những tuyên bố về một phi công được cho là đã bắn hạ nhiều máy bay Nga.

Sau đó, Không quân Ukraine xác nhận "Bóng ma Kiev" là hình tượng được xây dựng từ nhiều phi công, thay vì một cá nhân cụ thể.