Saudi Arabia chuẩn bị mở chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen

Lực lượng Houthi phóng tên lửa nhằm vào thành phố Mocha, Yemen. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo nguồn tin, khoảng 100.000 binh sĩ thuộc lực lượng Chính phủ Yemen có thể được huy động, tùy quy mô chiến dịch. Saudi Arabia sẽ chỉ huy chiến dịch và hỗ trợ bằng các cuộc không kích. Mỹ, cùng một số nước phương Tây đang cung cấp thông tin tình báo và hỗ trợ vật chất cho Riyadh, sẽ không trực tiếp tham gia tác chiến.

Nguồn tin cho hay Saudi Arabia đang cân nhắc hai phương án tấn công. Một là tập trung giành lại khu vực ven biển quanh eo biển Bab el-Mandeb, tuyến hàng hải nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và Ấn Độ Dương. Hai là tiến hành một chiến dịch trên diện rộng, với các cuộc tấn công phối hợp đồng thời trên nhiều mặt trận tại Al-Bayda, Marib, Taiz và Al-Jawf.

Saudi Arabia can thiệp vào Yemen lần đầu năm 2015, nhằm hỗ trợ chính phủ được quốc tế công nhận sau khi lực lượng Houthi đánh bật chính quyền này khỏi thủ đô Sanaa một năm trước đó. Giao tranh quy mô lớn giảm đáng kể sau khi lệnh ngừng bắn do Liên hợp quốc làm trung gian được thiết lập năm 2022.

Tuy nhiên, xung đột lại leo thang trong tháng trước. Houthi cáo buộc Riyadh áp đặt một “cuộc bao vây” bất hợp pháp đối với Yemen. Kể từ đó, lực lượng này đã chiếm cảng chiến lược Mokha và đảo Perim tại eo biển Bab el-Mandeb.

Ngày 2/10, Houthi cho biết các lực lượng Saudi Arabia đã tiến hành 94 cuộc không kích nhằm vào những khu vực do lực lượng này kiểm soát trong 24 giờ trước đó. Ông Omar al-Bukhaiti, người phát ngôn của chính quyền do Houthi điều hành tại Sanaa, cáo buộc Saudi Arabia cố tình nhằm vào các cơ sở dân sự, trong đó có trường học và cơ sở y tế.

Trước đó, Houthi đã phóng thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa nhằm vào Saudi Arabia, trong đó có các cơ sở năng lượng. Tuy nhiên, lực lượng này phủ nhận cáo buộc tấn công một nhà máy điện ở Medina, một trong những thành phố linh thiêng nhất của người Hồi giáo, đồng thời bác bỏ tuyên bố của Saudi Arabia là một “lời nói dối”.

Động thái leo thang tại Yemen diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến Mỹ - Iran vẫn tiếp diễn, eo biển Hormuz vẫn đóng cửa đối với phần lớn hoạt động vận tải biển, trong khi các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran nhằm chấm dứt xung đột đang đình trệ.

Một số đồng minh của Saudi Arabia cũng tăng cường hỗ trợ quân sự cho Riyadh. Anh đã đồng ý cung cấp dịch vụ tiếp dầu trên không cho các máy bay chiến đấu của Saudi Arabia, trong khi Pháp điều binh sĩ, radar và hệ thống phòng không tới bảo vệ Yanbu, trung tâm dầu mỏ bên bờ Biển Đỏ.

Truyền thông phương Tây dẫn lời một quan chức Pakistan cho biết Islamabad đã triển khai từ 30.000 đến 40.000 binh sĩ tới Saudi Arabia để hỗ trợ bảo vệ biên giới, đồng thời đánh chặn tên lửa và UAV. Pakistan cũng cung cấp các hệ thống phòng không, pháo binh, UAV và thiết bị chống UAV. Các cố vấn quân sự Pakistan đang phối hợp với lực lượng Saudi Arabia để hỗ trợ các lực lượng Yemen.

Tuy nhiên, Pakistan chưa quyết định đưa binh sĩ vào Yemen tham gia các hoạt động tác chiến.