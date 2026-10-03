Mỹ lên kế hoạch triển khai 3 tàu sân bay tới Trung Đông

Kế hoạch đưa tối đa ba tàu sân bay cùng các tàu hộ tống tới Trung Đông cho thấy Washington đang chuẩn bị thêm phương án quân sự trong lúc đàm phán với Tehran chưa đạt đột phá. Iran đồng thời gắn việc mở lại eo biển Hormuz với các bảo đảm từ Mỹ, trong khi Washington tiếp tục mở rộng trừng phạt nhằm vào các lĩnh vực kinh tế của Iran. Diễn biến mới nhất cho thấy sức ép giữa hai bên đang diễn ra trên nhiều tầng nấc, từ hiện diện quân sự, an ninh hàng hải đến tài chính và thương mại, làm phức tạp triển vọng hạ nhiệt căng thẳng./.