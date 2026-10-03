Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông

Một tên lửa của Triều Tiên được khai hỏa trong diễn tập. Ảnh: KCNA

Thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết quả đạn được khai hỏa lúc 6h30 sáng 3/10 (4h30, giờ Hà Nội). Quân đội Hàn Quốc hiện đang phân tích các thông số kỹ thuật và tầm bay của tên lửa.

"Quân đội Hàn Quốc đã tăng cường giám sát để phát hiện các vụ phóng tên lửa tiềm tàng bổ sung và duy trì tư thế sẵn sàng chiến đấu toàn diện, đồng thời chia sẻ thông tin liên quan với Mỹ và Nhật Bản", JCS nêu trong thông báo.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cùng ngày cũng cho biết họ đã phát hiện ít nhất một tên lửa đạn đạo của Triều Tiên được phóng đi sáng 3/10. Tên lửa sau đó đã rơi xuống biển, khu vực nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

Theo JCS, đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo thứ 15 của Triều Tiên trong năm 2026 và diễn ra sau vụ phóng gần nhất hôm 20/9. Trong vụ việc trước đó, Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Wonsan ra vùng biển phía Đông.

Hai ngày sau, Bình Nhưỡng xác nhận họ tiến hành thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm cải tiến, được cho là mẫu Hwasong-11Ma-1, phát triển từ dòng tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN-23.