Triều Tiên phóng thử nhiều tên lửa đạn đạo

Triều Tiên phóng thử nhiều tên lửa ngày 3/10. (Nguồn: Yonhap/KCNA)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, cơ quan này phát hiện vụ phóng vào khoảng 9h20 (giờ địa phương, khoảng 7h20 giờ Việt Nam) từ khu vực Bình Nhưỡng. Các tên lửa bay xa hơn 900 km.

Quân đội Hàn Quốc đã tăng cường giám sát, duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở mức cao và chia sẻ chặt chẽ thông tin liên quan với Mỹ và Nhật Bản để đề phòng các vụ phóng tiếp theo.

Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản cũng phát đi cảnh báo khẩn trên mạng xã hội X vào khoảng 9h35 cùng ngày về việc Triều Tiên phóng một tên lửa nghi là tên lửa đạn đạo. Thông báo chưa nêu chi tiết về quỹ đạo, vị trí rơi hoặc khả năng tên lửa đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Vụ phóng mới nhất diễn ra sau khi Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo từ khu vực Wonsan về phía vùng biển phía Đông ngày 3/10. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày hôm sau đưa tin, nước này đã phóng tên lửa chiến lược tầm trung nhằm huấn luyện các đơn vị tên lửa vận hành “hệ thống vũ khí chiến lược siêu vượt âm”.

Trong khi đó, ngày 8/10, Hàn Quốc tiến hành vụ phóng thử đầu tiên đối với phương tiện lướt siêu vượt âm (HGV). Vụ thử diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai miền gia tăng sau vụ nổ mìn ngày 21/9 ở phía Hàn Quốc thuộc Khu phi quân sự (DMZ), khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương, trong đó 2 người bị thương nặng.

JCS cho biết, cuộc điều tra chung gần đây với Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc kết luận các quả mìn do binh sĩ Triều Tiên cố ý cài đặt là nguyên nhân gây ra vụ nổ.

Trong khi đó, Bình Nhưỡng đã bác bỏ, cáo buộc Seoul bịa đặt kết quả điều tra và cảnh báo sẽ đáp trả “ngay lập tức” nếu Hàn Quốc có hành động đối phó.