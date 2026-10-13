Ông Trump để ngỏ khả năng gặp ông Kim Jong-un trong tháng 11

Trả lời câu hỏi của phóng viên tại Nhà Trắng về khả năng gặp ông Kim Jong-un trong chuyến thăm châu Á, Tổng thống Trump nói: “Điều đó có thể xảy ra”. Ông cũng bày tỏ sự hào hứng với khả năng này và cho biết quan hệ giữa ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên vẫn tốt đẹp.

Theo kế hoạch, ông Trump sẽ tới Trung Quốc dự Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC, diễn ra trong hai ngày 18 và 19/11. Hồi tháng 8, ông từng bày tỏ mong muốn gặp ông Kim Jong-un trong năm nay. Kể từ đó, Tổng thống Mỹ nhiều lần nhắc lại khả năng tiến hành cuộc gặp, trong khi truyền thông nước ngoài cũng đề cập triển vọng hai nhà lãnh đạo gặp nhau bên lề hội nghị APEC tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, ông Trump chưa đưa ra lịch trình cụ thể cho cuộc gặp. Giới quan sát nhận định những phát biểu mới nhất cho thấy Washington tiếp tục để ngỏ khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên, đồng thời phát đi thông điệp cởi mở với Bình Nhưỡng.

Hiện chưa rõ cuộc gặp, nếu diễn ra, sẽ được tổ chức tại Trung Quốc hay một địa điểm thứ ba. Một số ý kiến cho rằng ông Trump có thể cân nhắc thăm Bình Nhưỡng, qua đó trở thành tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên tới Triều Tiên, dù chưa có thông tin xác nhận về khả năng này.

Về phía Triều Tiên, ông Kim Jong-un tiếp tục giữ lập trường không nối lại các cuộc thảo luận về phi hạt nhân hóa. Trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn đề cập mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên, Tổng thống Trump và Nhà Trắng phát tín hiệu sẵn sàng đối thoại với Bình Nhưỡng mà không đặt điều kiện tiên quyết, đồng thời không nhấn mạnh vấn đề phi hạt nhân hóa trong các thông điệp này.

Trong diễn biến liên quan, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 13/10 đưa tin nước này đã phóng thử tên lửa đạn đạo chiến thuật một ngày trước đó. Theo KCNA, vụ thử xác nhận việc nâng cấp thành công một thành phần cốt lõi quan trọng của tên lửa, song không cung cấp thêm chi tiết.

Trước đó, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo về phía vùng biển ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này trong ngày 12/10. Đây là vụ phóng tên lửa thứ tư của Bình Nhưỡng trong vòng một tháng, sau khi Seoul tiến hành thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm gần đây.

Cũng theo KCNA, ngày 11/10, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thăm một bảo tàng công nghiệp quốc phòng, nơi trưng bày những thành tựu phát triển vũ khí dưới sự lãnh đạo của ông. Tại đây, ông Kim tuyên bố các loại vũ khí góp phần củng cố vị thế của Triều Tiên sẽ tiếp tục được phát triển và hoàn thiện với nỗ lực cao hơn.