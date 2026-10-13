Ông Trump muốn đổi tên Đại Tây Dương

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông đang cân nhắc đổi tên Đại Tây Dương hoặc Thái Bình Dương. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại một cuộc vận động ở bang Tennessee cuối tuần trước, ông Trump nhắc đến những kế hoạch đổi tên hồ Ontario và vịnh Mexico, theo tờ Hill.

“Chúng ta đã có vịnh và một hồ tuyệt đẹp. Giờ có người nói rằng chúng ta cần một con sông”, ông Trump nói trước đám đông, theo Washington Post. Sau đó, ông đề cập đến khả năng đổi tên một trong hai đại dương lớn nhất thế giới.

“Chúng ta cần một con sông, chúng ta cần một đại dương. Vì vậy, tôi đang nghĩ đến Đại Tây Dương hoặc Thái Bình Dương. Chúng ta có thể gọi đó là ‘Đại dương Trump’ hoặc ‘Đại dương của nước Mỹ’, đại loại như vậy”, ông nói, khiến đám đông bật cười và vỗ tay.

Ông Trump cũng cho biết muốn có một đại dương và một con sông lớn mang tên mới trước khi rời nhiệm sở. Tuy nhiên, tại cuộc vận động, ông không công bố kế hoạch chính thức hay sắc lệnh nào liên quan đến việc đổi tên hai đại dương.

Phát biểu mới nhất nối tiếp hai quyết định gây chú ý của ông Trump kể từ khi trở lại Nhà Trắng. Đến ngày 27/8 năm nay, ông tiếp tục ký sắc lệnh đổi tên hồ Ontario thành “hồ Mỹ”, trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Canada, theo Reuters.

Hồ Ontario nằm giữa bang New York của Mỹ và tỉnh Ontario của Canada. Khi công bố quyết định đổi tên hồ, ông Trump viện dẫn vai trò của vùng hồ đối với kinh tế Mỹ, đồng thời chỉ trích Canada trong các vấn đề thương mại.

“Chúng ta sẽ đổi tên hồ Ontario thành hồ America, có hiệu lực ngay lập tức”, ông Trump nói với phóng viên vào thời điểm đó.

Thủ tướng Canada Mark Carney đã phản đối động thái này, đồng thời nhắc lại nguồn gốc tên gọi của hồ Ontario trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

“Tên hồ Ontario bắt nguồn từ từ Ontari’io trong ngôn ngữ của người Wendat, có nghĩa phù hợp là ‘hồ đẹp, hồ lớn’”, ông Carney viết.

Trước đó, năm 2025, ông Trump cũng ký sắc lệnh đổi tên vịnh Mexico thành “vịnh America”. Những động thái này nằm trong nỗ lực của Tổng thống Mỹ nhằm gắn tên nước Mỹ với các địa danh địa lý quan trọng.

Ngoài các vùng nước, ông Trump còn thúc đẩy việc đổi tên đỉnh núi Denali ở Alaska trở lại thành núi McKinley. Gần đây, ông cũng nêu ý tưởng đổi tên bang New Mexico thành “New America”, nhưng nói quyết định này sẽ tùy thuộc vào người dân bang.