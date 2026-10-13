Nga cam kết không tấn công Ukraine trong ngày bầu cử

Interfax hôm nay (13/10) dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, trong trường hợp Ukraine tiến hành một cuộc bầu cử thì "Tổng thống Nga, Tổng tư lệnh tối cao lực lượng vũ trang Nga, sẽ sẵn sàng ra lệnh không tấn công Ukraine trong ngày bầu cử đó và chỉ đúng ngày bầu cử mà thôi".

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RiaNovosti

Tuyên bố được ông Peskov đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất lệnh ngừng bắn toàn diện trong 60 ngày nhằm tạo điều kiện tổ chức bầu cử ở Ukraine, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần qua bất ngờ kêu gọi Ukraine tổ chức bầu tổng thống mới trên toàn quốc.

"Tôi cho rằng Kiev thực sự không muốn tổ chức bầu cử. Và họ cần một lệnh ngừng bắn 60 ngày không phải để bầu cử, mà để tập hợp lực lượng, nghỉ ngơi và tiếp tục cuộc chiến", ông Peskov nêu quan điểm.

Theo quan chức Điện Kremlin, Moskva đã nhiều lần khẳng định mục tiêu theo đuổi một nền hòa bình lâu dài chứ không phải một lệnh ngừng bắn tạm thời. Ông Peskov cũng chỉ trích việc Ukraine trước đó phát động cuộc tấn công quy mô lớn chưa từng có nhằm vào Nga trong ngày bầu cử Duma Quốc gia.

Liên quan đến đề xuất ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng giữa Nga và Ukraine được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố trên mạng xã hội Truth Social hôm 11/10, người phát ngôn Peskov cho biết các bên đang thảo luận về vấn đề đó và Moskva sẽ công bố thông tin chính thức khi có kết quả.

Trong diễn biến liên quan, phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Marine One sáng 13/10 (giờ Hà Nội), Tổng thống Trump khẳng định Tổng thống Nga Putin muốn đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Ông Trump kêu gọi Tổng thống Ukraine Zelensky "cần tập trung hơn vào việc đạt thỏa thuận thay vì chỉ nói về nó" và cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine nên gặp gỡ Tổng thống Nga. "Chúng ta cần thuyết phục ông Zelensky cũng muốn đạt một thỏa thuận", ông Trump nói thêm.