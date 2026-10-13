Người đàn ông tử vong sau khi rơi khỏi tàu lượn siêu tốc ở Mỹ

Hình ảnh tàu lượn siêu tốc ở Six Flags Over Georgia. Ảnh: Six Flags

Theo truyền thông Mỹ ngày 12/10, một số người đã chứng kiến cảnh người đàn ông này rơi khỏi tàu lượn siêu tốc. Một nhân chứng nói rằng bức ảnh lưu niệm của mình chụp khi tham gia trò chơi tàu lượn siêu tốc Goliath có hình ảnh người đàn ông rơi khỏi tàu lượn.

Cảnh sát hạt Cobb cho biết một số người khác cũng bị thương.

Theo trang web của Six Flags, trò chơi tàu lượn siêu tốc kéo dài 210 giây, có thể đạt tốc độ tối đa 113 km/h và độ cao 61 m.

Trong một tuyên bố, công viên giải trí Six Flags Over Georgia cho biết: “Chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự cố liên quan đến một khách tham quan tại công viên hôm nay. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc và chân thành nhất tới gia đình, bạn bè và những người thân yêu của vị khách này”.

Sau sự cố, những người tham gia trò chơi khác được sơ tán khỏi tàu lượn siêu tốc.

Công viên giải trí Six Flags Over Georgia nằm cách trung tâm thành phố Atlanta khoảng 16 km về phía Tây.

Vụ việc trên xảy ra chưa đầy hai tuần sau khi công viên Six Flags Magic Mountain ở bang California thông báo sẽ đóng cửa vĩnh viễn trò chơi tàu lượn siêu tốc nổi tiếng thế giới X2. Quyết định được đưa ra sau cuộc điều tra của kênh CNN phanh phui lịch sử kéo dài nhiều năm về các trường hợp chấn thương nghiêm trọng và tử vong liên quan đến trò chơi này.

Trong một bài đăng trên blog, Chủ tịch Six Flags Magic Mountain, ông Brian Oerding, cho biết tàu lượn siêu tốc X2 đã liên tục vượt qua nhiều cuộc kiểm tra an toàn, nhưng công viên vẫn quyết định đóng cửa trò chơi vì cho rằng đó là việc nên làm. Ông nói thêm: “An toàn của các trò chơi là nền tảng cốt lõi trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Khi nhận thấy niềm tin của khách tham quan bị ảnh hưởng, chúng tôi nghiêm túc xem xét vấn đề này”.

Những thông tin về việc trò chơi cảm giác mạnh tại miền Nam California gây thương tích cho người tham gia đã xuất hiện từ hơn một thập kỷ trước. Tuy nhiên, các vụ việc phần lớn vẫn chưa được công khai cho đến khi đài CNN mở cuộc điều tra vào mùa hè năm nay. Đã có hơn chục trường hợp chấn thương nghiêm trọng và phải nhập viện liên quan đến trò chơi này, trong đó có ít nhất hai trường hợp tử vong.

Gần đây nhất, hai phụ nữ đã phải vào cùng một phòng cấp cứu tại thành phố Santa Clarita do bị chấn thương não sau khi tham gia trò chơi X2. Hai vụ việc xảy ra cách nhau chỉ 6 ngày trong tháng 7.