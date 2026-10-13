Giao tranh giữa Houthi và Saudi Arabia leo thang, Iran kêu gọi đối thoại

Người phát ngôn quân sự của Houthi, Yahya Sarea, ngày 12/10, cho biết lực lượng này đã phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào sân bay King Khalid và sử dụng thiết bị bay không người lái tấn công căn cứ không quân King Khalid tại Khamis Mushait. Houthi tuyên bố các cuộc tấn công đánh trúng mục tiêu. Tuy nhiên, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu thông báo đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa đạn đạo hướng về Riyadh. Cuối ngày 12/10, liên quân tiếp tục cho biết đã đánh chặn hai tên lửa đạn đạo khác được phóng về thành phố Khamis Mushait.

Cùng ngày, người dân Yemen cho biết nhiều tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên tại thủ đô Sanaa do Houthi kiểm soát. Hiện chưa rõ mục tiêu của các cuộc không kích và chưa có thông tin về thương vong hoặc thiệt hại.

Các diễn biến trên xảy ra sau vụ tấn công hôm 10/10 nhằm vào một nhà ga tại sân bay King Khalid ở Riyadh, khiến 12 người thiệt mạng và 309 người bị thương. Nhà chức trách nước này ngày 12/10 thông báo gia hạn đình chỉ hoạt động tại sân bay.

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, Iran bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình trên bán đảo Arab. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ở Tehran ngày 12/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định Tehran phản đối việc tiếp tục kéo dài xung đột, đồng thời sẵn sàng sử dụng các kênh ngoại giao để tạo điều kiện cho Saudi Arabia và Yemen đối thoại. Trước đó một ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng đã trao đổi qua điện thoại với người đồng cấp Saudi Arabia và đề nghị hỗ trợ khởi động đối thoại.

Yemen chìm trong xung đột từ cuối năm 2014, khi Houthi chiếm thủ đô Sanaa và phần lớn miền Bắc nước này. Năm 2015, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu can thiệp quân sự để hỗ trợ chính phủ Yemen được quốc tế công nhận. Giao tranh quy mô lớn phần nào lắng xuống sau thỏa thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc làm trung gian năm 2022. Tuy nhiên, các cuộc đụng độ và tấn công xuyên biên giới gần đây làm dấy lên lo ngại xung đột tái diễn trên diện rộng.