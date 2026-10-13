Bầu cử Mỹ: Tổng thống Donald Trump chạy đua vận động cử tri

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng trước khi tới bang Texas để bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử cho đảng Cộng hòa. (Ảnh: AA/TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, truyền thông Mỹ ngày 12/10 nhận định lịch trình công du dồn dập của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tháng này phản ánh một sự tính toán thận trọng trong bối cảnh đảng Cộng hòa chuẩn bị đối mặt với những tổn thất trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Theo một số người nắm rõ quy trình này, ông Trump nhất quyết tự phê duyệt danh sách các địa điểm sẽ đến thăm mỗi tuần.

Tuần này, ông Trump dự kiến tới thành phố Youngstown, bang Ohio, nơi đảng Cộng hòa dưới thời ông đã đạt được những bước tiến đáng kể; Wasilla, bang Alaska, một thành trì của đảng Cộng hòa ở phía Bắc thành phố Anchorage; và các khu vực có tư tưởng bảo thủ mạnh mẽ tại Bullhead City, bang Arizona, và Kalispell, bang Montana.

Theo các cố vấn, việc tới những khu vực có đông cử tri Cộng hòa như Bullhead City - hoặc các bang có truyền thống ủng hộ mạnh mẽ đảng này như Oklahoma, Alabama và Tennessee, những nơi ông Trump đã đến trong khoảng một tuần rưỡi qua - gần như chắc chắn sẽ giúp ông thu hút đám đông thân thiện, đồng thời khiến giới báo chí tích cực đưa tin.

Mức độ nhiệt tình của cử tri Cộng hòa cũng đang thấp hơn so với cử tri Dân chủ. Kết quả một cuộc khảo sát gần đây của Trung tâm Nghiên cứu Pew, tổ chức nghiên cứu phi đảng phái, cho thấy trong số người nói rằng họ “cực kỳ có động lực đi bỏ phiếu,” tỷ lệ ủng hộ đảng Dân chủ đạt 59%, trong khi đảng Cộng hòa đạt 35%. Điều này trái ngược với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022, khi nhóm cử tri có động lực đi bỏ phiếu rất cao được chia đều giữa hai đảng.

Trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến ngày bầu cử, cuộc đua giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ đang nóng lên khi các tổ chức dự báo bầu cử ngày càng điều chỉnh đánh giá theo hướng có lợi cho đảng Dân chủ.

Tuần trước, hai tổ chức dự báo bầu cử phi đảng phái là Cook Political Report và Sabato’s Crystal Ball thuộc Trung tâm Chính trị của Đại học Virginia đã điều chỉnh đánh giá về các cuộc đua vào Thượng viện tại Kansas, New Hampshire, North Carolina, Alaska và South Carolina theo hướng có lợi cho đảng Dân chủ.

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump giảm mạnh, cùng với chi phí cao liên quan đến cuộc xung đột tại Iran và căng thẳng thuế quan với Canada, đang khiến đảng Cộng hòa gặp khó khăn trong việc ứng phó với những trở ngại kéo dài.

Tuy nhiên, một số ứng cử viên đã công khai bất đồng với Tổng thống về một số vấn đề nhằm tạo sự khác biệt giữa bản thân với Nhà Trắng và đảng Cộng hòa trên toàn quốc.

Mặc dù đảng Dân chủ nhận thấy môi trường chính trị đang thuận lợi cho mình, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc đảng này chắc chắn sẽ giành đủ số ghế để chiếm đa số tại Thượng viện.

Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, 35 trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện Mỹ sẽ được bầu lại. Mô hình dự báo hiện tại của tờ The Hill ước tính đảng Dân chủ có 56% khả năng giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ sau bầu cử./.