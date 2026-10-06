Triệt phá nhóm trộm xe liên tỉnh

Những chiếc xe để ở nơi vắng người, không có người trông coi, thậm chí còn cắm chìa khóa trở thành “mồi ngon” của các đối tượng.

Ngày 6/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an các địa phương đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng chuyên trộm cắp xe mô tô, xe máy trên địa bàn và đưa đi tỉnh khác tiêu thụ.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, do cần tiền tiêu xài, khoảng cuối tháng 8/2026, Trần Văn Minh (SN 1994) và Thái Bá Thành (SN 2000), cùng trú xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, đã bàn bạc với Nguyễn Thế Anh (SN 1985, trú phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng) về việc trộm xe tại Nghệ An, sau đó đưa ra Hải Phòng bán lấy tiền.

Đối tượng Trần Văn Minh tại cơ quan Công an.

Đầu tháng 9/2026, Minh và Thành từ Hải Phòng trở về Nghệ An, di chuyển qua nhiều địa bàn để tìm tài sản sơ hở.

Nhóm này chủ yếu nhắm đến những chiếc xe được dựng tại nơi vắng người, không có người trông giữ hoặc chủ phương tiện bất cẩn để chìa khóa trên xe.

Với thủ đoạn trên, trong thời gian ngắn, Minh và Thành được xác định đã gây ra 7 vụ trộm tại các xã Minh Châu, Quảng Châu, An Châu và Hải Lộc. Đáng chú ý, trong số này có những vụ người bị mất tài sản chưa trình báo cơ quan Công an.

Sau mỗi lần lấy được xe, các đối tượng nhanh chóng đưa phương tiện ra Hải Phòng để tiêu thụ, nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an xã Minh Châu cùng các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, truy tìm những người liên quan.

Ngày 25/9, lực lượng chức năng bắt giữ Trần Văn Minh khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Diễn Châu.

Cũng trong ngày này, một tổ công tác phối hợp với Công an địa phương bắt giữ Thái Bá Thành và Nguyễn Thế Anh tại phường Gia Viên, TP Hải Phòng.

Ba đối tượng Thái Bá Thành, Nguyễn Thế Anh và Trần Văn Minh trong vụ án.

Theo cơ quan Công an, thời điểm bị phát hiện, Thành và Thế Anh đang lẩn trốn và có hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Sau đó, hai đối tượng được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng tạm giữ để điều tra hành vi liên quan.

Tiếp tục mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ Nguyễn Thành Hiếu (SN 1995, trú phường An Hải, TP Hải Phòng) và Lê Thị Loan (SN 1989, trú xã An Thành, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Bước đầu, tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Lực lượng chức năng thu giữ 5 xe mô tô, 1 xe máy điện và 3 điện thoại di động liên quan vụ án.

Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Trần Văn Minh, Nguyễn Thành Hiếu và Lê Thị Loan để tiếp tục điều tra, làm rõ; đồng thời đấu tranh mở rộng vụ án, xử lý những người liên quan theo quy định pháp luật.