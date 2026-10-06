Bộ Tài chính thông tin về việc cá nhân bị mạo danh để thành lập doanh nghiệp

Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài chính cho biết, Cục đang phối hợp với cơ quan chức năng rà soát, xác minh làm rõ. Ảnh: BTC

Cụ thể, bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài chính cho biết, cơ quan này đã tiếp nhận thông tin về khoảng 4.000 cá nhân phản ánh bị mạo danh thành lập doanh nghiệp, trong đó có nhiều trường hợp bị lợi dụng thông tin cá nhân. Hiện, Trung tâm Thông tin doanh nghiệp thuộc Cục đang phối hợp với các cơ quan đăng ký kinh doanh tại các tỉnh, thành phố rà soát các trường hợp được phản ánh, đồng thời xác minh, làm rõ có hay không việc mạo danh.

Cũng theo bà Hương, sau khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền và đáp ứng đầy đủ các điều kiện xác minh, thông tin sẽ được chuyển tới cơ quan Thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh để thực hiện các bước xử lý, trong đó có việc thu hồi giấy đăng ký kinh doanh theo quy định.

Theo bà Hương, quy định hiện nay tương đối thông thoáng, trong khi công nghệ phát triển khiến thông tin cá nhân có nguy cơ bị lộ lọt. Đây cũng là một trong những thách thức đối với công tác đăng ký kinh doanh.

Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể đã tiếp nhận thông tin về các trường hợp mạo danh mà cơ quan thuế cung cấp. Đơn vị đang tích cực phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh tại các tỉnh, thành phố và cơ quan thuế để rà soát, xác minh hồ sơ và xử lý các trường hợp liên quan.

Về các giải pháp lâu dài, cơ quan quản lý sẽ nghiên cứu áp dụng các giải pháp công nghệ nhằm tăng cường khả năng kiểm soát, xác thực thông tin. Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, các đơn vị liên quan sẽ nghiên cứu, đề xuất bổ sung các nội dung nhằm kiểm soát, ngăn chặn tình trạng mạo danh vào dự thảo sửa đổi Luật Doanh nghiệp.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính đề nghị đơn vị chuyên môn cần sớm xử lý các hiện tượng này tránh rủi ro cho người bị mạo danh. Ông cũng đề nghị các cơ quan báo chí phát hiện trường hợp người bị mạo danh đã gửi đầy đủ hồ sơ, chuyển đến cơ quan đăng ký kinh doanh nhưng quá 6 tháng chưa được giải quyết, thông tin lại để Bộ Tài chính có chỉ đạo kịp thời.