Suýt mất hơn 182 triệu đồng vì lời hứa tặng quà từ người quen trên TikTok

Công an xã Trường Tân phối hợp nhân viên Agribank - Chi nhánh Gia Lộc giải thích thủ đoạn lừa đảo cho chị P.T.H.

Sáng 6/10, Công an xã Trường Tân, TP Hải Phòng phối hợp Agribank - Chi nhánh Gia Lộc ngăn chặn một vụ lừa đảo qua không gian mạng, giúp chị P.T.H (trú tại xã Nam Thanh Miện, TP Hải Phòng) tránh bị chiếm đoạt hơn 182 triệu đồng.

Trước đó, chị H. đến ngân hàng rút tiền tiết kiệm và làm thủ tục chuyển hơn 182 triệu đồng. Nhận thấy khách hàng có biểu hiện bất thường, nhân viên ngân hàng chủ động liên hệ Công an xã Trường Tân để phối hợp xác minh.

Qua làm việc, chị H. cho biết đã quen một tài khoản TikTok có tên “John Fred”. Người sử dụng tài khoản này tự giới thiệu là người gốc Hàn Quốc, đang sinh sống tại Đức.

Trong quá trình liên lạc, đối tượng hứa gửi tặng chị H. quà có giá trị lớn, đồng thời gửi hình ảnh 70.000 USD. Sau đó, đối tượng yêu cầu chị chuyển tiền để thanh toán phí vận chuyển và khoản gọi là “phạt hải quan”.

Cán bộ Công an và nhân viên ngân hàng đã giải thích, giúp chị H. nhận diện thủ đoạn lừa đảo. Chị dừng giao dịch chuyển tiền và chấm dứt liên lạc với đối tượng.

Qua vụ việc, Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn làm quen qua mạng xã hội rồi hứa tặng quà từ nước ngoài; không chuyển tiền theo yêu cầu của người không rõ lai lịch.