Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nguồn gốc, xuất xứ thực phẩm

Một số sản phẩm giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ, nơi đóng gói sản phẩm bị thu giữ.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Quảng Ninh, thời gian qua, đơn vị đã phát hiện, đấu tranh với nhiều vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm có tính chất phức tạp. Thủ đoạn phổ biến là mua nguyên liệu, hàng hóa trôi nổi trên thị trường, sau đó sang chiết, đóng gói thành sản phẩm giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ và nơi đóng gói.

Điển hình là vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” xảy ra tại hộ kinh doanh Đ.V.T, phường Hà Lầm, TP Quảng Ninh.

Trong vụ án này, các đối tượng liên hệ với tiểu thương tại khu vực La Phù, TP Hà Nội để mua số lượng lớn thực phẩm, bánh kẹo theo cân. Hàng được mua kèm tem, nhãn mác thể hiện thông tin nơi sản xuất, đóng gói tại Vĩnh Long, Đồng Nai, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội… nhưng chưa in ngày sản xuất, hạn sử dụng.

Sau khi nhận hàng, các đối tượng sang chiết, chia thành những gói nhỏ rồi in ngày sản xuất, hạn sử dụng lên tem. Số sản phẩm này được vận chuyển đến nhiều cửa hàng tạp hóa, cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn TP Quảng Ninh để tiêu thụ.

Việc giả mạo thông tin nguồn gốc, xuất xứ và nơi đóng gói khiến người tiêu dùng khó nhận biết, kiểm chứng sản phẩm. Hành vi này xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và gây tác động xấu đến môi trường kinh doanh.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không mua, sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc có dấu hiệu giả mạo. Các hộ kinh doanh, doanh nghiệp cần nâng cao trách nhiệm trong sản xuất, buôn bán thực phẩm, kiểm soát nguồn hàng để góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ người tiêu dùng.