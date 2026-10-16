Chiến dịch nhằm vận động nguồn lực xã hội chăm lo cựu chiến sĩ, người có công và gia đình liệt sĩ Trường Sơn có hoàn cảnh khó khăn. Các khoản đóng góp được tiếp nhận qua tài khoản thiện nguyện số 1959 của Hội Truyền thống Trường Sơn Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Quân đội. Con số 1959 gắn với năm mở đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, nhắc nhớ dấu mốc lịch sử và ý nghĩa của hoạt động tri ân. Thông tin đóng góp và sao kê được cập nhật trên Nền tảng Thiện nguyện.

Chiến dịch được triển khai trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh các hoạt động chăm lo người có công, hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và 68 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.

Trong nhiều năm qua, Hội Truyền thống Trường Sơn Việt Nam duy trì các hoạt động tri ân, nghĩa tình trên cả nước. Năm 2025, toàn Hội huy động gần 21 tỷ đồng từ nội lực và các nguồn lực xã hội, trong đó hơn 15,48 tỷ đồng dành cho các hoạt động tri ân. Nguồn lực này giúp 56 gia đình hội viên xây mới, sửa chữa nhà ở; đưa 15 hài cốt liệt sĩ về quê hương; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.710 hội viên; thăm hỏi, hỗ trợ 21.856 lượt hội viên, người có công. Hội cũng cung cấp thông tin, xác nhận đơn vị, địa bàn công tác và thông tin liệt sĩ cho 1.262 trường hợp.

Trên cơ sở đó, chiến dịch “Tri ân chiến sĩ Trường Sơn” năm 2026 đặt mục tiêu vận động 1 tỷ đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Nguồn kinh phí được sử dụng cho các hoạt động chăm lo người có công, cựu chiến sĩ và gia đình liệt sĩ Trường Sơn theo kế hoạch của Hội, bảo đảm đúng đối tượng, thiết thực, hiệu quả và công khai.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, nhấn mạnh những hy sinh to lớn của Bộ đội Trường Sơn, với hơn 20.000 liệt sĩ và 32.000 thương binh. Đến nay, vẫn còn hơn 9.000 liệt sĩ nằm lại chiến trường, trong khi hàng nghìn hội viên gặp khó khăn về nhà ở, sức khỏe. Nhấn mạnh ý nghĩa của Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, ông khẳng định chiến dịch “Tri ân chiến sĩ Trường Sơn” là trách nhiệm thiêng liêng, nhằm huy động nguồn lực hỗ trợ tìm kiếm thông tin liệt sĩ, xoa dịu nỗi đau chiến tranh và chăm lo thiết thực cho người có công.