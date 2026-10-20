Nhiều hoạt động thiết thực hướng về phụ nữ vùng biên

Các suất quà ý nghĩa được trao tặng cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn A Xing, xã Lìa, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: TTXVN phát

Tại thôn A Xing (xã Lìa), Hội Phụ nữ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với Đồn Biên phòng Thanh tổ chức chương trình tuyên truyền chuyên đề chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho hội viên phụ nữ và nhân dân địa phương. Hoạt động được triển khai nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026), hướng tới nâng cao nhận thức, chăm lo sức khỏe và đời sống phụ nữ khu vực biên giới.

Tại chương trình, cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân được phổ biến những kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe sinh sản, thực hiện kế hoạch hóa gia đình; nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân, phòng ngừa bệnh tật và áp dụng các biện pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp.

Nội dung tuyên truyền được chuyển tải thông qua hình thức trao đổi trực tiếp, kết hợp hỏi đáp, tạo điều kiện để hội viên phụ nữ và người dân tiếp cận, tìm hiểu những kiến thức thiết thực trong đời sống hằng ngày. Cách thức tuyên truyền gần gũi không chỉ giúp người dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa của việc chăm sóc sức khỏe phụ nữ mà còn góp phần nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, hướng tới xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Chị Hồ Thị Hanh (thôn A Xing, xã Lìa) cho biết, đối với phụ nữ địa bàn vùng núi, biên giới như xã Lìa, chương trình có ý nghĩa bởi các nội dung tuyên truyền thiết thực giúp chị em tiếp cận thêm những kiến thức cần thiết về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình… Từ đó, mọi người chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe bản thân, chăm lo cho gia đình tốt hơn và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Các suất quà ý nghĩa được trao tặng cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn A Xing, xã Lìa, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: TTXVN phát

Việc đưa kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản đến với phụ nữ ngay tại địa bàn dân cư là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của cán bộ, hội viên phụ nữ Bộ đội Biên phòng đối với đời sống nhân dân. Thông qua những nội dung gần gũi, phù hợp với nhu cầu thực tế, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng được gắn với việc chăm lo sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ vùng biên giới.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình đối với phụ nữ khu vực biên giới, Thiếu tá Hồ Thị Thúy An, Chủ tịch Hội Phụ nữ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho hay, việc trang bị kiến thức cơ bản, thiết thực giúp phụ nữ vùng biên chủ động hơn trong bảo vệ sức khỏe bản thân, phòng ngừa bệnh tật và chăm lo cuộc sống gia đình.

Thông qua các hoạt động hướng về cơ sở, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tiếp tục phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, đồng hành cùng phụ nữ biên cương. Đây cũng là dịp tăng cường sự gần gũi, gắn bó giữa cán bộ, hội viên phụ nữ Bộ đội Biên phòng với nhân dân trên địa bàn. Những hoạt động cụ thể, thiết thực góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân, xây dựng địa bàn biên giới ổn định, phát triển.

Không chỉ dừng lại ở việc phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe, chương trình còn tạo không gian giao lưu, gặp gỡ giữa cán bộ, hội viên phụ nữ Bộ đội Biên phòng với phụ nữ và nhân dân địa phương. Các tiết mục giao lưu văn nghệ mang đến không khí vui tươi, gần gũi, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, tăng cường sự gắn kết giữa phụ nữ lực lượng Biên phòng và người dân vùng biên giới của tỉnh.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 50 suất quà ý nghĩa cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Những phần quà thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và tinh thần tương thân, tương ái của cán bộ, hội viên phụ nữ Bộ đội Biên phòng; góp phần động viên các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Bằng những hoạt động thiết thực hướng về phụ nữ vùng biên, từ việc tuyên truyền, nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản đến các hoạt động giao lưu văn nghệ, trao quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, chương trình đã kết hợp giữa phổ biến kiến thức với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Qua đó, các hoạt động nhằm phát huy vai trò của tổ chức Hội Phụ nữ trong lực lượng Bộ đội Biên phòng, gắn hoạt động Hội với nhiệm vụ tuyên truyền, vận động quần chúng trên hai tuyến biên giới quê hương; góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng với nhân dân, cùng chung sức xây dựng khu vực biên giới Quảng Trị ổn định, phát triển.