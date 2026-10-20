Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu tham dự lễ khởi công- Ảnh: C.H

Tham dự lễ có các đồng chí: Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí: Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Hân, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Quang Long, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Lê Vĩnh Thế, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan. Về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam có ông Đặng Hoàng An, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên và lãnh đạo các đơn vị của Tập đoàn.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát triển nguồn điện, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Trị, khu vực miền Trung và cả nước.

Các đại biểu dự lễ khởi công - Ảnh: C.H

Lễ khởi công dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng và phát triển Trung tâm Điện lực Quảng Trạch thành tổ hợp năng lượng đồng bộ. Dự án có tổng công suất 1.612,8 MW, sử dụng công nghệ tua-bin khí chu trình hỗn hợp, nhiên liệu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), với tổng mức đầu tư trên 40 nghìn tỉ đồng. Sau khi hoàn thành, dự án cung cấp sản lượng điện bình quân dự kiến khoảng 9,5 tỉ kWh/năm.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công - Ảnh: C.H

Đây nguồn điện bổ sung hiệu suất cao, khả năng vận hành linh hoạt, góp phần đáp ứng nhu cầu phụ tải và hỗ trợ vận hành hệ thống điện trong quá trình chuyển dịch cơ cấu nguồn điện. Theo kế hoạch, dự án sẽ đưa vào vận hành trong năm 2030.

Việc triển khai dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời mở ra dư địa phát triển kinh tế-xã hội cho tỉnh Quảng Trị. Trong quá trình xây dựng và vận hành, dự án được kỳ vọng tạo thêm việc làm, thúc đẩy các hoạt động dịch vụ và công nghiệp hỗ trợ, tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, đóng góp nguồn thu ngân sách và khai thác hiệu quả tiềm năng của địa phương.

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: C.H

Dịp này, dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I có tổng công suất 1.403 MW, với tổng mức đầu tư trên 42 nghìn tỉ đồng cũng đã được công bố chính thức phát điện lên điện lưới quốc gia. Khi vận hành, nhà máy dự kiến cung cấp khoảng 8,4 tỉ kWh điện mỗi năm. Đây là dấu mốc quan trọng, không chỉ khẳng định sự thành công của dự án, mà còn thể hiện sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của các cơ quan Trung ương, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các đối tác, nhà thầu và sự chia sẻ, đồng hành của Nhân dân trong vùng dự án.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ khởi công - Ảnh: C.H

Trung tâm Điện lực Quảng Trạch được xây dựng theo định hướng hình thành tổ hợp năng lượng quy mô lớn, có hạ tầng dùng chung đồng bộ, gắn kết nguồn điện với cảng tiếp nhận nhiên liệu và hệ thống truyền tải điện. Trung tâm có tiềm năng lớn trong việc cung ứng điện quốc gia, góp phần đa dạng hóa cơ cấu nguồn điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và hỗ trợ phát triển công nghiệp, dịch vụ tại địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà đơn vị thi công dự án - Ảnh: C.H

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc mừng toàn thể cán bộ, kỹ sư, người lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam; cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự hỗ trợ các bộ ngành và các đơn vị liên quan để đạt được những dấu mốc quan trọng trong quá trình đầu tư, xây dựng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II - Ảnh: C.H

Đồng chí nhấn mạnh, Trung tâm Điện lực Quảng Trạch được tỉnh Quảng Trị xác định là công trình động lực, có ý nghĩa chiến lược, góp phần định hình không gian phát triển công nghiệp, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng lớn của khu vực và cả nước.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II được khởi công - Ảnh: C.H

Đồng chí mong muốn thời gian tới, tỉnh Quảng Trị tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các bộ, ngành liên quan để phát triển Trung tâm điện lực Quảng Trạch đồng bộ, hiện đại và bền vững. Tỉnh cam kết tiếp tục đồng hành có trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, chủ động tháo gỡ các điểm nghẽn, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã bấm nút khởi công dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II. Dịp này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phát động phong trào thi đua liên kết xây dựng công trình Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II.