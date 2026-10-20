Cận cảnh đường ven biển hơn 6.500 tỷ đồng nối TP.HCM với Lâm Đồng

Dự án nâng cấp đường ven biển ĐT994, kết nối khu vực ven biển TP.HCM với tỉnh Lâm Đồng, đang bước vào giai đoạn thi công nhiều hạng mục quan trọng.

Dự án nâng cấp đường ven biển ĐT994, kết nối khu vực ven biển TP.HCM với tỉnh Lâm Đồng, đang bước vào giai đoạn thi công nhiều hạng mục quan trọng.

Tuyến đường ven biển ĐT994 có chiều dài khoảng 76,8 km, điểm đầu tại xã Long Sơn và điểm cuối tại xã Bình Châu, giáp xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng. Trong hình là điểm đầu của dự án.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.533 tỷ đồng, được khởi công năm 2023 nhằm nâng cấp tuyến đường ven biển hiện hữu, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận tải ngày càng tăng.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, tại điểm đầu dự án, đoạn đường dài khoảng 2 km đã hoàn thiện các hạng mục thảm nhựa, sơn vạch kẻ đường, lắp đặt lan can và hệ thống chiếu sáng, chờ kết nối đồng bộ để đưa vào khai thác.

Hình ảnh đoạn đường uốn lượn xuyên qua khu vực đầm lầy, kết nối với cầu Cửa Lấp, đã cơ bản hoàn thiện.

Tuy nhiên, do chưa được kết nối đồng bộ với các đoạn tuyến liên quan, đơn vị thi công vẫn bố trí rào chắn, chưa cho phương tiện lưu thông qua khu vực này.

Công trình cầu Cửa Lấp 2, dài 721m, rộng 12,5m, được xây mới song song với cầu hiện hữu, đã thông xe ngày 19/4/2025. Đây là một trong những hạng mục góp phần tăng năng lực kết nối giao thông trên tuyến ven biển.

Tại khu vực xã Long Hải, các hạng mục mở rộng mặt đường, vỉa hè và trồng cây xanh đã được triển khai, từng bước hoàn thiện diện mạo tuyến đường.

Đáng chú ý, đoạn cầu cạn phía biển uốn lượn song song với tuyến đường cũ qua đèo Nước Ngọt, kết nối xã Long Hải và Phước Hải, là một trong những hạng mục nổi bật của dự án. Công trình đã được thông xe vào cuối tháng 6, góp phần cải thiện khả năng lưu thông qua khu vực đèo ven biển.

Cách đèo Nước Ngọt khoảng 2 km, không khí thi công tại công trường vẫn khẩn trương.

Các đơn vị huy động nhân lực, máy móc tập trung thảm nhựa mặt đường. Dải phân cách giữa các làn xe đã được trồng cây xanh, trong khi nhiều hạng mục tiếp tục được hoàn thiện.

Theo kế hoạch, các đoạn tuyến còn lại tập trung thi công mặt đường, hệ thống thoát nước và các công trình cầu. Tùy từng hạng mục, thời gian hoàn thành dự kiến kéo dài từ cuối năm 2026 đến quý I/2027, hướng tới mục tiêu hoàn thiện và kết nối đồng bộ toàn tuyến.

ĐT994 là tuyến giao thông ven biển quan trọng, kết nối các khu vực Long Sơn, Long Hải, Phước Hải, Hồ Tràm, Xuyên Mộc và Bình Châu. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng góp phần cải thiện năng lực giao thông, thúc đẩy phát triển du lịch ven biển phía đông TP.HCM, đồng thời tăng cường kết nối vận tải liên tỉnh.

Tuyến đường cũng có ý nghĩa trong việc kết nối khu vực ven biển với cụm cảng Cái Mép - Thị Vải và các khu công nghiệp, hóa dầu Long Sơn, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế khu vực.

Theo quy hoạch đầu tư, tuyến ĐT994 được nâng cấp từ đường ven biển hiện hữu lên quy mô 6-8 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h. Dự án được chia thành 5 đoạn thành phần chính, với tổng mức đầu tư hơn 6.533 tỷ đồng, nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông ven biển và tăng khả năng kết nối giữa TP.HCM với tỉnh Lâm Đồng.